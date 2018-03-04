В Киеве в подземном паркинге сгорели пять авто

Фото dtp.kiev.ua
КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Чавдар (Дарницкий район) произошел сильный пожар на подземном паркинге дома №13.
Смотрите также: Пожар на подземном паркинге: сожжен Mercedes патриота
Из-за возгорания произошло задымление помещения парковки и нижних этажей, на месте происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей.
По информации сообщества dtp.kiev.ua, огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них практически уничтожены пламенем.
Фото dtp.kiev.ua
Пожар на подземном паркинге в Киеве
Напомним, в начале 2018 года в Англии пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели все припаркованные на ней автомобили.