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    Происшествия

    В Киеве в подземном паркинге сгорели пять авто

    (обновлено: )118
    В результате возгорания на паркинге дома по улице Чавдар в Киеве огонь уничтожил несколько автомобилей местных жильцов.
    Пожар на подземном паркинге в Киеве
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Чавдар (Дарницкий район) произошел сильный пожар на подземном паркинге дома №13.

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    Из-за возгорания произошло задымление помещения парковки и нижних этажей, на месте происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей.

    По информации сообщества dtp.kiev.ua, огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них практически уничтожены пламенем.

    Фото dtp.kiev.ua
    Пожар на подземном паркинге в Киеве

    Напомним, в начале 2018 года в Англии пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели все припаркованные на ней автомобили.

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