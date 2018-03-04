В Киеве в подземном паркинге сгорели пять авто

Фото dtp.kiev.ua

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Чавдар (Дарницкий район) произошел сильный пожар на подземном паркинге дома №13.

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Из-за возгорания произошло задымление помещения парковки и нижних этажей, на месте происшествия прибыли несколько пожарных автомобилей.

По информации сообщества dtp.kiev.ua, огонь повредил пять автомобилей, некоторые из них практически уничтожены пламенем.

Фото dtp.kiev.ua Пожар на подземном паркинге в Киеве

Напомним, в начале 2018 года в Англии пожар охватил крупную многоуровневую парковку в Ливерпуле, рассчитанную на 1,6 тысячи машиномест, в итоге сгорели все припаркованные на ней автомобили.