Нардеп от БПП угодил в скандал из-за парковки на месте для инвалидов

КИЕВ, 4 янв — РАИ Новости Украина. Громкий скандал в связи с нарушением ПДД разгорелся в Херсоне с участием полиции и народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Александра Спиваковского, сообщает "Обозреватель".

Нардеп от пропрезидентской фракции в парламенте пожаловался на действия патрульных полицейских на парковке у магазина "Эпицентр" в Херсоне.

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"Честно скажу — только что пожалел, что голосовал за "реформу" Нацполиции. Приехали с семьей в 17.30 в херсонский "Эпицентр". Нужно купить многое для маленькой внучки. Не успел перепарковаться, как на меня одновременно набросились аж восемь полицейских. Начали отталкивать от машины. Я представился. Послали на…" — написал Спиваковский на своей странице в Facebook.

Facebook Александра Спиваковского Комментарий нардепа Александра Спиваковского

При этом депутат утверждает, что патрульные не составили на него протокол. "Старший этой стаи сказал, что есть более интересный вопрос, и они побежали внутрь магазина", — отметил он в комментариях под своим постом.

Также он назвал полицейских бандитами и заявил, что направит публичное обращение к главе Нацполиции.

В свою очередь и.о. управляющего делами мэрии Херсона Екатерина Гандзюк на своей странице в Facebook сообщила, что Спиваковский припарковался на месте для инвалидов и связала конфликт с противостоянием министра внутренних дел Арсена Авакова и БПП.

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Сам же фигурант скандала отметил, что на асфальте была разметка, которая обозначает места для инвалидов, но назвал ее "каким-то граффити", которое без соответствующего знака ни к чему не обязывает.

"Пожалуйста — покажите соответствующий знак. Или любое граффити закон? Нужно навести соответствующий порядок. Поставить знаки. Обозначить это. Строго и в соответствии с Законом, за который я, кстати, голосовал", — написал депутат.

Позже к дискуссии присоединился и начальник патрульной полиции Херсона Максим Ермаков, который в комментарии к посту Спиваковского обнародовал свою версию происшествия.

Так, по его данным, после того, как нардеп Спиваковский вышел из припаркованного на месте для инвалидов авто и пошел в магазин, полицейские сделали ему устное замечание, что как отмечается, парламентарию не понравилось. В конечном итоге Ермаков подтвердил, что нардеп все-таки перепарковал свой автомобиль.

Facebook Максима Ермакова Комментария Максима Ермакова

Отметим, что разгоревшаяся в соцсети дискуссия разделила пользователей на тех, кто всячески ругает нардепа-нарушителя, и на тех, кто обвиняет полицию в противоправных действиях, называя правоохранителей "оборотнями в погонах". Друг друга же пользователи обзывают ботами.

Напомним, в конце октября прошлого года в Украине начали действовать новые штрафы за парковку на местах для инвалидов.