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    Политика

    Рада заменила слово "инвалид" в законодательстве

    (обновлено: )30005
    Народные депутаты внести изменения в законодательство - слова "инвалид", "ребенок-инвалид", "инвалид войны" заменяются на "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны".
    Верховная Рада
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада в соответствие с официальным переводом текста Конвенции о правах людей с инвалидностью заменила в законодательстве слово "инвалид" на "человек с инвалидностью". 

    Соответствующие изменения поддержали 232 парламентария при необходимом минимуме 226.

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    Кроме того, в законах слова "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменяются на "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны".

    Ранее сообщалось, что за последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилось почти вдвое

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