Рада заменила слово "инвалид" в законодательстве

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада в соответствие с официальным переводом текста Конвенции о правах людей с инвалидностью заменила в законодательстве слово "инвалид" на "человек с инвалидностью".

Соответствующие изменения поддержали 232 парламентария при необходимом минимуме 226.

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Кроме того, в законах слова "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменяются на "ребенок с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны".

Ранее сообщалось, что за последние 26 лет численность людей с особыми потребностями в Украине увеличилось почти вдвое.