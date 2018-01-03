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    Бешеный коп атакует: появилось видео нападения полицейского на киевлян

    (обновлено: )51883
    Киевский патрульный полицейский разбил лобовое стекло в машине киевлян после того, как они едва не наехали на него. Инцидент произошел в центре Киева на Крещатике.

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Патрульный полицейский напал на автомобиль киевлян. Инцидент произошел на Крещатике в 2017 году, однако видеозапись нападения была обнародована на телеканле ICTV спустя несколько месяцев.

    Запись сделана видеорегистратором в машине Вячеслава Снисаренко и его супруги Анастасии. Перед нападением они повернули с Крещатика во двор и едва не наехали на полицейского.

    Патрульный отреагировал агрессивно: несколько раз ударил по авто кулаком, потом достал пистолет, перезарядил его и разбил рукояткой лобовое стекло автомобиля. Полиция изъяла автомобиль супругов.

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    Уже известно,что "разбушевавшегося" полицейского зовут Роман Габро, ему 26 лет и он инспектор патрульной полиции Киева. За два года работы в полиции он уже успел попасть в несколько скандалов: ранее он вместе с коллегой, прибыв на вызов, побил мужчину, который их вызвал.

    Ранее во Львове прохожие засекли авто патрульных, которые были в нетрезвом состоянии. Служебный автомобиль, по словам очевидцев, несколько часов простоял на парковке, а когда сотрудники полиции вернулись, от них был запах алкоголя.

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