Бешеный коп атакует: появилось видео нападения полицейского на киевлян

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Патрульный полицейский напал на автомобиль киевлян. Инцидент произошел на Крещатике в 2017 году, однако видеозапись нападения была обнародована на телеканле ICTV спустя несколько месяцев.

Запись сделана видеорегистратором в машине Вячеслава Снисаренко и его супруги Анастасии. Перед нападением они повернули с Крещатика во двор и едва не наехали на полицейского.

Патрульный отреагировал агрессивно: несколько раз ударил по авто кулаком, потом достал пистолет, перезарядил его и разбил рукояткой лобовое стекло автомобиля. Полиция изъяла автомобиль супругов.

Смотрите также: Будет суд Линча: в Киеве митингующие грозят расправиться над полицейскими

Уже известно,что "разбушевавшегося" полицейского зовут Роман Габро, ему 26 лет и он инспектор патрульной полиции Киева. За два года работы в полиции он уже успел попасть в несколько скандалов: ранее он вместе с коллегой, прибыв на вызов, побил мужчину, который их вызвал.

Ранее во Львове прохожие засекли авто патрульных, которые были в нетрезвом состоянии. Служебный автомобиль, по словам очевидцев, несколько часов простоял на парковке, а когда сотрудники полиции вернулись, от них был запах алкоголя.

Смотрите также: Момент наезда на мать с ребенком в Хмельницкой области попал на видео