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    Момент наезда на мать с ребенком в Хмельницкой области попал на видео

    (обновлено: )13412
    Автомобиль Merсedes в понедельник сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу с двухлетней дочерью в Шепетовке Хмельницкой области. В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель иномарки с места аварии сбежал.
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    Хмельницкой области полицейские задержали водителя автомобиля, который накануне сбил мать с двухлетним ребенком, сообщила спикер полиции в регионе Инна Глега.

    "Могу сказать, что этот человек одиозный для этой местности — не раз ранее судим за кражи, он достаточно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 статьи 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", — сказала Глега в эфире телеканала "112 Украина".

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    По ее словам, пострадавший в результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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