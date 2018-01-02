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    В Индии танцующий полицейский стал звездой Youtube

    (обновлено: )8110
    Офицер индийской полиции Ранджит Сингх покоряет сердца людей, танцуя на перекрестках. Ранджит уже стал знаменитостью, чтобы его увидеться, в город Индаур приезжают туристы.
    Видео CGTN

    В индийском городе Индаур работает полицейский Ранджит Сингх, который стал местной знаменитостью благодаря тому, что соединяет работу уличного регулировщика и танцы.

    Чтобы не скучать на перекрестках, он показывает водителям свои хореографические навыки.

    Один из фирменных танцев Сингха — "лунная походка", которую впервые показал Майкл Джексон.

    Туристы нередко специально приезжают в Индаур, чтобы посмотреть на танцующего полицейского.

    Ранее в Дубае полицейский спас тонущую в море кошку.

    Смотрите также: Дороги, как каток. Американский полицейский едва не угодил под авто

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