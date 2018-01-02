В Индии танцующий полицейский стал звездой Youtube

В индийском городе Индаур работает полицейский Ранджит Сингх, который стал местной знаменитостью благодаря тому, что соединяет работу уличного регулировщика и танцы.

Чтобы не скучать на перекрестках, он показывает водителям свои хореографические навыки.

Один из фирменных танцев Сингха — "лунная походка", которую впервые показал Майкл Джексон.

Туристы нередко специально приезжают в Индаур, чтобы посмотреть на танцующего полицейского.

Ранее в Дубае полицейский спас тонущую в море кошку.

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