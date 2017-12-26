Князев сообщил о сотнях полицейских, которым объявили о подозрении

Канал на Youtube milyar777 ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми В 2017 году 337 ​​сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них — руководители. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Вопрос самоочищения… Могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых — это руководители", — сказал Князев, слова которого приводит "Украинская правда".

Чиновник не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении правоохранителям, но назвал этот процесс естественным.

"Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", — глава Нацполиции.

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Напомним, ранее Харькове во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.