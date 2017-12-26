наверх
26.12.201715:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Князев сообщил о сотнях полицейских, которым объявили о подозрении

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (74)

    (обновлено: )21210
    Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых - это руководители.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    Украинское фото

    Наезд на женщину с коляской под Киевом. Видео
    Канал на Youtube milyar777
    ЧП под Киевом. Преступники, скрываясь от полиции, сбили женщину с детьми
    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В 2017 году 337 ​​сотрудникам Нацполиции объявили о подозрении, часть из них — руководители. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

    "Вопрос самоочищения… Могу констатировать, что 337 полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых — это руководители", — сказал Князев, слова которого приводит "Украинская правда".

    Чиновник не уточнил, за какие преступления сообщено о подозрении правоохранителям, но назвал этот процесс естественным.

    "Мы не позоримся тем, что самоочищаемся. Это естественно. Во всех полицейских сообществах есть проблемы, потому что мы неотделимы от общества вообще", — глава Нацполиции.

    Читайте также: У вас елки? А у нас националисты снова бьют полицию

    Напомним, ранее Харькове во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Служба безопасности Украины
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Центральный офис "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США