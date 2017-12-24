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    Американский полицейский в сочельник застрелил 6-летнего мальчика

    (обновлено: )4701
    Трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок. Отмечается, что мальчик погиб накануне католического Рождества.
    Погибший Кэмерон Прескотт
    GoFundMe

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В американском штате Техас полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика, сообщает британское издание The Telegraph.

    В Бразилии полицейский застрелил грабителей, держа на руках маленького сына. Видео
    XÔ PT/Youtube
    Бразильский полицейский застрелил грабителей, держа на руках сына

    Трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок.

    Как рассказал местный шериф Хавьер Салазар, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь. Правоохранители застрелили его, однако одна пуля пробила стену фургона и задела шестилетнего Кэмерона Прескотта. Он скончался по дороге в больницу.

    Отмечается, что мальчик погиб накануне католического Рождества.

    Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы. Ведется расследование.

    После трагедии на платформе GoFundMe организовали сбор 12 тысяч долларов на похороны жертвы. За два дня 442 человека пожертвовали в общей сложности 14,5 тысячи.

    Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик нашел на свалке в Днепропетровской области самодельное огнестрельное оружие и случайно убил свою двухлетнюю сестру.

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