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    В Японии своеобразно пошутили над нарушителем парковки

    (обновлено: )56711
    Владелец магазина в японской провинции Фукуи не убирал снег вокруг авто нарушителя, в результате машина практически скрылась за снежными сугробами.
    В Японии придумали оригинальный способ борьбы с незаконной парковкой
    japantoday.com

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Владелец магазина в японской провинции Фукуи нашел оригинальный способ наказать автовладельца, нелегально парковавшего свой автомобиль. Он просто не убирал снег вокруг авто нарушителя, в результате машина практически скрылась за снежными сугробами, сообщает japantoday.com.

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    Фото того, что получилось владелец магазина разместил в Twitter.

    ​Ранее сообщалось, что рекордные снегопады обрушились на северо-запад и север Японии. В префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма со вчерашнего дня выпало от 40 до 134 сантиметров снега.

    Рекорд в 134 сантиметра принадлежит Цугаве в префектуре Ниигата, а в административном центре префектуры, городе Ниигата, только за один час в четверг выпало 14 сантиметров снега. За сутки высота снежного покрова составила 78 сантиметров, это более чем в 10 раз превышает норму.

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