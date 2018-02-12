ФСБ России: украинец Давыденко признался, что собирал информацию для СБУ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Признательные показания Давыденко дал перед камерой.

На вопрос, с какой целью он прибыл в Крым, Давыденко отвечает: "Собрать информацию у человека, зовут его Виталий". На второй вопрос, по чьему заданию он прибыл, задержанный ответил: "По заданию СБУ".

Ранее в тот же день центр общественных связей ФСБ сообщил, что Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ.

По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".