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    ФСБ России: украинец Давыденко признался, что собирал информацию для СБУ

    (обновлено: )25360
    Федеральная служба безопасности России опубликовала признательные показания гражданина Украины, который 11 февраля был задержан на территории Крыма.
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Задержанный в Крыму гражданин Украины Константин Давыденко признался, что прибыл на полуостров для сбора информации по заданию Службы безопасности Украины, сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    В Крыму задержан украинец, подозреваемый в шпионаже. Кадры ФСБ РФ

    Признательные показания Давыденко дал перед камерой.

    На вопрос, с какой целью он прибыл в Крым, Давыденко отвечает: "Собрать информацию у человека, зовут его Виталий". На второй вопрос, по чьему заданию он прибыл, задержанный ответил: "По заданию СБУ".

    Ранее в тот же день центр общественных связей ФСБ сообщил, что Давыденко был задержан в воскресенье сотрудниками ФСБ в Симферополе. Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности РФ.

    По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

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