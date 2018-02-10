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    Эстония и Россия произвели обмен осужденными за шпионаж

    (обновлено: )14230
    Предыдущий аналогичный обмен состоялся в сентябре 2015 года, когда бывший сотрудник КАПО Эстон Кохвер был обменян на бывшего офицера КАПО Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Таллин и Москва в субботу произвели обмен осужденными за шпионаж — на родину вернулись гражданин РФ Артем Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси, сообщила пресс-служба полиции безопасности (КАПО).

    "Обмен состоялся на пограничном переходе Койдула около 10 утра в субботу. Оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии", — говорится в сообщении.

    Обмен шпионами между Россией и Эстонией
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    Обмен шпионами между Россией и Эстонией

    Артем Зинченко был признан в мае 2017 года Харьюским уездным судом виновным в шпионаже и приговорен к пяти годам лишения свободы. Эстонский бизнесмен Райво Суси в декабре 2017 года был признан российским судом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы.

    По словам гендиректора КАПО Арнольда Синисалу, стороны заключили устраивающее оба государства соглашение.

    "Эстонское государство помогает своим гражданам так, как только может. Эстония выслала в Россию совершившего преступление шпиона, а эстонский предприниматель благодаря этому сможет вернуться к близким после длительного заключения в России", — сказал глава КАПО.

    Как сообщил в субботу адвокат Суси Айвар Пильв, его подзащитный уже вернулся домой.

    Предыдущий аналогичный обмен состоялся в сентябре 2015 года, когда на погранпереходе Койдула осужденный в России бывший сотрудник КАПО Эстон Кохвер был обменян на бывшего офицера КАПО Алексея Дрессена, который отбывал в Эстонии наказание за передачу России секретных данных.

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