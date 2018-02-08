Генпрокуратура отдала под суд гражданина Белоруссии за шпионаж

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины направила в суд дело гражданина Белоруссии, которого подозревают в шпионаже, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Лысенко.

В июне 2017 года украинские правоохранители в Чернигове задержали белоруса по подозрению в сборе информации, составляющей государственную тайну, и ее передачи иностранному государству. Согласно решению суда, 19 июня подозреваемый был переведен на содержание в изолятор СБУ в Киеве. Минск заявил, что рассчитывает на объективное и беспристрастное расследование дела. Генеральная прокуратура Белоруссии в январе заявила, что существуют обоснованные сомнения в наличии признаков шпионажа в действиях белорусского гражданина. В среду в посольстве Белоруссии в Киеве сообщили, что украинское следствие предъявило белорусскому гражданину обвинение в шпионаже.

"Сейчас обвинительный акт в отношении гражданина Республики Беларусь в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), направлено в суд", — написал Лысенко на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, следствие установило, что в период с июня 2016 по июнь 2017 года обвиняемый периодически приезжал в Чернигов, где собирал сведения, составляющие гостайну в сфере государственной безопасности и охраны правопорядка Украины относительно проведения антитеррористической операции.

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Санкция статьи, которую вменяют белорусу, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик заявил, что обвиненный в Украине в шпионаже белорусский гражданин направил в международные организации, в частности в комитет ООН по правам человека, жалобу о применении к нему недозволенных методов дознания.