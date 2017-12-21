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    Гройсман был осведомлен о действиях переводчика-шпиона - СМИ

    Тема:

    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана (8)

    (обновлено: )36101
    По данным источников, СБУ несколько месяцев "вела" сотрудника Кабмина Станислава Ежова с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Facebook Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман знал от Службы безопасности Украины, что его переводчик работает на спецслужбы Российской Федерации. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

    Города России. Москва
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

    "СБУ несколько месяцев "вела" сотрудника Кабмина Станислава Ежова с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами", — пишет издание.

    По некоторым данным, премьер-министру даже давали слушать разговоры переводчика с куратором от РФ. Он был задержан после того, как у СБУ появилась информация, что он может скрыться.

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    По словам источника, то, что переводчика вывели через центральный выход из Кабинета министров и под камеры, Гройсман считает попыткой Банковой бросить тень и на него лично.

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    Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу. 

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