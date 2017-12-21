Гройсман был осведомлен о действиях переводчика-шпиона - СМИ

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман знал от Службы безопасности Украины, что его переводчик работает на спецслужбы Российской Федерации. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В среду, 20 декабря, стало известно, что сотрудники контрразведки СБУ "разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора". По данным украинской спецслужбы, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. СБУ утверждает, что по заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"СБУ несколько месяцев "вела" сотрудника Кабмина Станислава Ежова с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования его контактов с российскими спецслужбами", — пишет издание.

По некоторым данным, премьер-министру даже давали слушать разговоры переводчика с куратором от РФ. Он был задержан после того, как у СБУ появилась информация, что он может скрыться.

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По словам источника, то, что переводчика вывели через центральный выход из Кабинета министров и под камеры, Гройсман считает попыткой Банковой бросить тень и на него лично.

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Ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко сообщил, что задержанным чиновником оказался помощник премьер-министра Станислав Ежов. Сам Владимир Гройсман весьма сдержанно прокомментировал задержание чиновника КМУ, поблагодарив СБУ за работу.