В Крыму ФСБ задержала украинца по подозрению в шпионаже

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.

ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже

"Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

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По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе сотрудники контрразведки задержали ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.