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    В Крыму ФСБ задержала украинца по подозрению в шпионаже

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    Российская спецслужба сообщает, что гражданину Украины предъявлены обвинения в сборе информации о сотрудниках национальной гвардии РФ и ФСБ. Задержанного зовут Константин Давыденко.
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ведомства.

    ЦОС ФСБ РФ | Перейти в фотобанк
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже

    "Одиннадцатого февраля ФСБ РФ в Симферополе задержан гражданин Украины Давыденко Константин Александрович. Указанное лицо целенаправленно собирало и передавало спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

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    По данному факту возбуждено дело по статье "шпионаж".

    Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в Одессе сотрудники контрразведки задержали ополченца самопровозглашенной ДНР, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.

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