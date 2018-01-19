В Украине ограничено движение на трассах в семи областях - ГСЧС

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. На территории Украины из-за сложных погодных условий ограничено движение на автодорогах в семи областях, сообщает Госслужба ЧС Украины утром в пятницу.

"Для работы снегоочистительной техники частичного ограничивается движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта привлечено 1370 единиц техники и 2125 человек. Местными органами власти развернуты более четырех тысяч пунктов обогрева.

Аэропорты Киева, Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Запорожья и Киева работают в штатном режиме.

За минувшие сутки спасатели ГСЧС отбуксировали более пятисот автотранспортных средств, оказали помощь 1039 гражданам.

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Напомним, что накануне, 18 января, из-за сильного снегопада с 10:30 в Одесской области было запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования. На трассе Киев-Одесса уже второй раз за эту зиму было парализовано движение автомобилей.