Непогода оставила без света 531 населенный пункт в Одесской области

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт.

Об этом сообщает главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в области.

"В связи со сложными погодными условиями обесточен 531 населенный пункт. По сообщению ПАО "Одессаоблэнерго" для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечено 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники", — сообщает ГСЧС.

По состоянию на 18:00 в Одесской области погодные условия остаются сложными, мокрый снег с дождем.

Спасатели ГСЧС 31 раз привлекались для оказания экстренной помощи.

Продолжаются ограничения движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на пяти автодорогах международного значения, одной трассы национального значения и шести регионального значения.

Запрещено движение всех видов транспорта на участке (км 273+210, 464+122) на трассе М-05 (Киев-Одесса) и на трассе М-13 (Кропивницкий-Платоново) (на г. Кишинев) (км 157+216, 464+122) на трассе М-05 (Киев-Одесса). Вместе с тем с 13:00 восстановлено движение пассажирских транспортных средств на автомобильных дорогах пригородного сообщения.

Напомним, в результате масштабного снегопада, который накрыл Украину, на дорогах городов страны и трассах произошли сотни аварий, парализовав движение транспорта.

Так в Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в город со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

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В четверг, 18 января, по всей Украине ухудшились погодные условия.