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    Непогода оставила без света 531 населенный пункт в Одесской области

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (103)

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    В ГСЧС сообщили, что из-за сложных погодных условий спасатели в Одесской области 31 раз привлекались для оказания экстренной помощи.
    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018
    facebook.com/ Денис Польгуй

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Одесской области из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт.

    Ситуация на дорогах из-за снегопада 18 января 2018 г.
    dsns.gov.ua
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    Об этом сообщает главное управление Государственной службы с чрезвычайных ситуаций в области.

    "В связи со сложными погодными условиями обесточен 531 населенный пункт. По сообщению ПАО "Одессаоблэнерго" для восстановления электроснабжения населенных пунктов области привлечено 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники", — сообщает ГСЧС.

    По состоянию на 18:00 в Одесской области погодные условия остаются сложными, мокрый снег с дождем.

    Спасатели ГСЧС 31 раз привлекались для оказания экстренной помощи.

    Продолжаются ограничения движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на пяти автодорогах международного значения, одной трассы национального значения и шести регионального значения. 

    Запрещено движение всех видов транспорта на участке (км 273+210, 464+122) на трассе М-05 (Киев-Одесса) и на трассе М-13 (Кропивницкий-Платоново) (на г. Кишинев) (км 157+216, 464+122) на трассе М-05 (Киев-Одесса). Вместе с тем с 13:00 восстановлено движение пассажирских транспортных средств на автомобильных дорогах пригородного сообщения.

    Напомним, в результате масштабного снегопада, который накрыл Украину, на дорогах городов страны и трассах произошли сотни аварий, парализовав движение транспорта.

    Так в Киеве из-за снегопада ограничили въезд грузового транспорта в город со всех направлений. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

    Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

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    В четверг, 18 января, по всей Украине ухудшились погодные условия.

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