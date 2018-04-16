Хроника 15 апреля: новые санкции против России, взрыв в Николаеве

Фото Национальной полиции Украины

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 15 апреля, один из автосалонов Николаева подорвали гранатой, а в Киеве, по информации очевидцев, гранату в людей бросил пьяный атошник. Помимо этого в Греции украинского моряка осудили на 70 лет, президент Сирии Асад попал в базу "Миротворца", а юные украинские хоккеисты вырвали победу на чемпионате мира. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Трамп проинформировал конгресс об ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп проинформировал конгресс США об ударе по Сирии и заявил, что действовал в соответствии с конституцией и для защиты интересов США. По данным WSJ, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил Белом дому три варианта нанесения удара. Трамп настаивал на нанесении удара по российским и иранским объектам в Сирии, но в итоге утвердил "гибридный план".

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США готовят новые санкции против РФ

США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает CBS News со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли. "Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник(…) и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия", — сказала она.

Экс-инспектор ООН назвал вещество, которым на самом деле отравили Скрипалей

Бывший инспектор ООН в Ираке и эксперт по химическому оружию Антон Уткин считает, что Сергей и Юлия Скрипаль, вероятно, были отравлены химикатом BZ, который никогда не находился в арсенале России, но производился в США. В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна РФ, Москва это категорически отрицает.

В Николаеве автосалон подорвали гранатой

Взрыв произошел ночью на территории автосалона в Николаеве, в результате которого были повреждены окна здания, сообщили в Нацполиции региона. "Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты и направили их на исследование", — говорится в сообщении на сайте полиции области.

В Киеве пьяный атошник бросил гранату в людей

Атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве, написал Владислав Антонов на своей странице в Facebook. По его словам, в драке участвовали пять человек. "Автопатруль Майдан совместно с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал. Пострадал и атошник", — говорится в сообщении.

В Греции украинского моряка осудили на 70 лет

В Греции украинский моряк Анатолий Черкасский осужден на 70 лет. Черкасский уже несколько лет находится в греческой тюрьме после того, как на корабле, где он работал помощником капитана, были обнаружены нелегалы — беженцы из Сирии. В 2015 году греческий суд вынес ему приговор в 204 года тюремного заключения. По последним данным, на март 2018 года в греческих тюрьмах по состоянию находились 148 украинцев.

Президент Сирии Асад попал в базу "Миротворца"

Президент Сирии Башар Асад попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за информации об отдыхе его детей в Крыму. "Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым", — указано на сайте о причинах его внесения в базу.

Юные украинские хоккеисты вырвали победу на чемпионате мира

Юниорская сборная Украины — игроки в возрасте до 18 лет — победила над командой Австрии во втором матче хоккейного чемпионата мира в дивизионе 1В. Игра между украинцами и австрийцами состоялась в воскресенье в Киеве. Встреча завершилась со счетом 5:3.

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Чтобы подчеркнуть важность всех сфер деятельности культурного мира, был учрежден специальный праздник — Международный день культуры, который отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.