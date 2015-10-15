"Безграничная" Украина, план Мореля и перспективы урегулирования кризиса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На востоке Украины — затишье, продолжается отвод вооружений, но решения проблемы Донбасса пока не найдено. В Киеве считают, что страна по-прежнему воюет. Президент Петр Порошенко констатировал, что прекращение огня "перешло в состояние перемирия". Однако, по его словам, "Отечественная война за независимость Украины, которая началась в 2014 году, продолжается, и до окончания войны еще далеко".

Ранее Порошенко заявлял, что "война будет закончена тогда, когда будет освобожден последний кусок украинской земли". Если иметь в виду Крым, то такая война может стать и "столетней".

Если же говорить о Донбассе, то, в соответствии с минскими соглашениями, неподконтрольные территории должны быть реинтегрированы в состав Украины без применения силы. Вопрос в том, будут ли минские договоренности выполнены.

Спецзакон для спецвыборов

СМИ много внимания уделяли так называемому "плану Мореля". Утверждается, что авторами предложений являются уполномоченная Госдепа США Виктория Нуланд и статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин (а отставной французский дипломат Пьер Морель эти предложения "доводил до ума").

По информации западных СМИ, суть плана заключается в принятии Верховной Радой специального закона для выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Это может позволить продолжить реализацию минских соглашений, в которых прописано проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству. Однако как это реализовать на практике? Принятие специального закона (он ведь будет украинским) может стать компромиссом.

"Компромисс заключается в том, чтобы эти выборы де-юре проходили по украинскому законодательству, но непризнанные ДНР и ЛНР получили возможность провести их по собственным правилам", — отмечает Deutsche Welle.

Впрочем, Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, что "никакого "плана Мореля" не существует и не существовало", а есть лишь "некоторые предложения, часть из которых могут быть приняты во внимание, часть — точно нет".

К неприемлемым для Киева предложениям президент отнес лишение права голосования временно перемещенных лиц и их голосование в других местах, ограничение права участия украинских политических партий в местных выборах на Донбассе.

Кроме того, президент отметил важность полноценной деятельности украинских СМИ на Донбассе во время выборов. По словам Порошенко, все эти "противоречивые вещи" уже сняты с обсуждения.

"Краеугольный камень"

Пушки молчат, но удастся ли договориться дипломатам? Минские соглашения пока выполнены только в части прекращения огня и отвода вооружений (не в полной мере), к остальным пунктам стороны только присматриваются. Вопрос о границе — один из самых сложных.

"Краеугольным камнем минских соглашений является полный вывод из Украины всех нелегально находящихся там воинских подразделений и групп, а также восстановление полного контроля со стороны Украины над украинской границей", — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге в четверг.

Однако "камень" этот не поднять, пока не решен вопрос о выборах. Ранее власти ДНР и ЛНР согласились перенести на 2016 год местные выборы, которые изначально были назначены на осень 2015 года. Намерение республик Донбасса проводить выборы осенью было раскритиковано странами-гарантами минских соглашений Францией и Германией, а также Киевом. Но в Киеве считают, что "шантаж" с датами отдаляет реализацию минских договоренностей.

В республиках на это указывают: но ведь сама Украина отказалась проводить выборы не только на неподконтрольных, но и на "прифронтовых" территориях. Кроме того, Киев до сих пор отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, в том числе — по вопросу о "модальностях проведения местных выборов"…

Вопрос о выводе "нелегально находящихся там воинских подразделений и групп" (по выражению Меркель) тоже может стать не столько "краеугольным камнем", сколько "камнем преткновения". Порошенко говорит о необходимости вывода иностранных войск — другими словами, российских. Но Москва не раз заявляла: российских ВС на территории Донбасса нет. Как же вывести то, чего нет? Что же до восстановления контроля над границей, то для этого Киеву нужно сделать очень многое.

Границы, выборы и языковое самоопределение

Напомним, пункт 9 Комплекса мер по выполнению минских соглашений предусматривает (цитирую) "восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 — в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы".

А пункт 11 предусматривает "проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Причем законодательство должно быть принято в соответствии с мерами, указанными в примечании: это, в частности, амнистия, право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей…

Понятно, что вряд ли все это (а есть и другие меры, о которых мы не упомянули) может быть выполнено до конца 2015 года.

Возможно, минский мирный процесс будет продолжен в 2016-м. Однако есть опасения, что радикально настроенная часть украинского политикума постарается использовать ситуацию в борьбе за власть: Порошенко, если он действительно попытается реализовать договоренности, обвинят в "сдаче национальных интересов".

"Постройте стену"

Какой будет карта Украины через несколько лет, сейчас сказать трудно. В каком-то смысле сейчас это "безграничная" страна: границы есть, но они пугающе быстро меняются (был Крым — и нет), а часть границы — вне контроля Киева.

Возможно, в каких-то высоких кабинетах эта карта уже расчерчена, снабжена грифом "совершенно секретно" и положена в сейф — дожидаться своего часа. Но в политике даже сильным игрокам далеко не всегда удается реализовать все свои планы…

Будет ли на этой карте Донбасс?

По поводу будущих границ Украины высказываются разные мнения. Бывший советский разведчик-перебежчик Владимир Резун (ставший известным писателем под псевдонимом Виктор Суворов) рекомендует украинцам решить вопрос просто — отделиться от Донбасса стеной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона — что Украине делать с оккупированными территориями: отвоевывать или реинтегрировать?

"Только стена! Никого в "ДНР" и "ЛНР" вы не перевоспитаете. Есть вещи, заложенные генетически. Если люди так легко пошли на так называемый референдум о так называемой независимости Донецкой и Луганской областей, значит, стену надо возводить уже сегодня и отделиться от этой чертовой раковой опухоли", — заявил Резун-Суворов, чьи слова приводит "Гордон".

Единства — нет

По мнению Резуна, "за последние полтора года уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк". "Вы проживете и без него, он вам не нужен. Те, кто за Украину, должен собрать вещи, уехать из "ДНР" и "ЛНР" навсегда, начать новую жизнь на мирных территориях", — резюмировал Резун-Суворов.

В Киеве к Резуну-Суворову относятся благосклонно, да и высказанное им мнение ("зачем нам Донбасс?") получает все большее распространение. Но с тезисом о необходимости построить стену согласятся и многие жители Донбасса, только исходить они будут совсем из других соображений.

После всей пролитой крови, после жизни в подвалах без тепла, воды и электричества у людей Донбасса нет никаких оснований верить Киеву.

Но, в свою очередь, против идеи "стены" резко выступает Порошенко.

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"Те малодушные, которые сейчас предлагают построить стену и оставить врагу (территории ДНР и ЛНР — ред.), а в итоге идти в Европу, это ошибка. Не вернув Донбасс, мы не вернем Крым", — заявил он, выступая в военном институте Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко.

Каким образом Киев будет пытаться вернуть Крым, он не уточнил. Вопрос о будущих границах не решен…