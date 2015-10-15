Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыли в Донбасс

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонны МЧС России в четверг утром доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Более 100 автомобилей привезли в Донецк и Луганск свыше 1,1 тысяч тонн гуманитарных грузов, среди них продукты, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты", — сказал представитель ведомства.

По его словам, маршрут был пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло.

В настоящее время начинается разгрузка автомобилей на складах, после чего все машины отправятся обратно в Ростовскую область.

С учетом нынешней, 41-й по счету колонны, с августа прошло года в Донбасс доставлено уже около 50 тысяч тонн первоочередных гуманитарных грузов.