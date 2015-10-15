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    Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью прибыли в Донбасс

    Тема:

    Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину (412)

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    На данный момент в Донецке и Луганске начинается разгрузка автомобилей на складах. После разгрузки автомобили, как сообщили в МЧС РФ, отправятся обратно в Ростовскую область.
    Отправка гуманитарного конвоя для населения Донбасса
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Колонны МЧС России в четверг утром доставили в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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    "Более 100 автомобилей привезли в Донецк и Луганск свыше 1,1 тысяч тонн гуманитарных грузов, среди них продукты, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты", — сказал представитель ведомства.

    По его словам, маршрут был пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло.

    В настоящее время начинается разгрузка автомобилей на складах, после чего все машины отправятся обратно в Ростовскую область.

    С учетом нынешней, 41-й по счету колонны, с августа прошло года в Донбасс доставлено уже около 50 тысяч тонн первоочередных гуманитарных грузов.

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