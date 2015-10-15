Колонны с гумпомощью РФ для Донбасса пересекли границу с Украиной

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоколонны МЧС РФ с гуманитарной помощью для Донбасса пересекли границу с Украиной, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"На пограничных пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" завершено таможенное оформление грузов в строгом соответствии с международным законодательством, все автомобили пересекли границу и следуют к местам разгрузки в Донецкой и Луганской областей", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что все пограничные процедуры на пунктах пропуска проходили в присутствии представителей Таможенной и Пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ.

"Автомобили МЧС России въезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз. По требованию вскрывались коробки с продуктами для представления содержимого", — подчеркнули в МЧС.

Более 100 машин везут для жителей Донецкой и Луганской областей свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи, среди грузов — продукты питания (консервы, крупы, чай, соль), предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты общего назначения.

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С середины августа 2014 года колонны МЧС России доставили в Донбасс свыше 49 тысяч тонн гуманитарных грузов. В конце сентября 2015 года глава ведомства Владимир Пучков заявил, что МЧС планирует отправлять автоколонны с гуманитарной помощью в Донбасс каждую неделю до конца года.