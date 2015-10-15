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    Колонна с гуманитарным грузом РФ для Донбасса прибыла на границу

    (обновлено: )110352
    На двух пограничныых пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган" проводятся таможенные и пограничные процедуры. Более 100 машин везут свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили в МЧС РФ.
    Конвой с гуманитарной помощью
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса, 41-я по счету, прибыла на границу, где началось таможенное оформление грузов, сообщили в пресс-службе МЧС.

    "В настоящее время на двух пограничныых пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев-Курган" проводятся таможенные и пограничные процедуры, после завершения которых автомобили проследуют в пункты назначения — Донецк и Луганск", — сказал собеседник агентства. В два региона будет доставлено примерно равное количество грузов.

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    Согласно сообщению, более 100 машин везут свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи — продуктов питания (консервы, крупы, чай, соль), предметов первой необходимости, канцелярских принадлежностей, пожарного оборудования и медикаментов общего назначения.

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    По данным МЧС РФ, с середины августа 2014 года колонны доставили в Донбасс свыше 49 тысяч тонн гуманитарных грузов. В конце сентября 2015 года глава ведомства Владимир Пучков заявил, что МЧС планирует отправлять автоколонны с гуманитарной помощью в Донбасс каждую неделю до конца года. Украинская сторона постоянно подвергает сомнению, что в автомобилях находится только гумпомощь.

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