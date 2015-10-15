Более 100 машин с гуманитарной помощью РФ выдвинулись в Донбасс

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Очередная, 41-я автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей, отправилась в четверг из Ростовской области.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск (совпадает с киевским) и следует в сторону государственной границы", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, более 100 машин везут свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарной помощи — продуктов питания (консервы, крупы, чай, соль), предметов первой необходимости, канцелярских принадлежностей, пожарного оборудования и медикаментов общего назначения.

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Перед отправкой колонны в Донском спасательном центре МЧС России был проведен плановый технический осмотр техники, ее заправка и замена необходимых расходных материалов. С водителями-спасателями проведены дополнительные занятия по технике безопасности. На всем протяжении пути колонну будут сопровождать медики и технический персонал, чтобы своевременно в случае необходимости оказывать помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

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"Перед государственной границей колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, после завершения которых колонны отправятся в два пункта назначения — Луганск и Донецк", — сообщили в МЧС.

По данным МЧС РФ, с середины августа 2014 года колонны доставили в Донбасс свыше 49 тысяч тонн гуманитарных грузов. В конце сентября 2015 года глава ведомства Владимир Пучков заявил, что МЧС планирует отправлять автоколонны с гуманитарной помощью в Донбасс каждую неделю до конца года. Украинская сторона постоянно подвергает сомнению, что в автомобилях находится только гумпомощь.