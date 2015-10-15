Обзор мировых СМИ: война в Донбассе закончилась, а проблемы остались

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На востоке Украины – более-менее спокойно, и уже относительно давно. Вооружение отводится и военный конфликт приближается к финалу, который многие зарубежные издания попросту не заметили, пишут мировые СМИ. Однако, уже сейчас Киев столкнулся с немалыми проблемами, которые коснулись бывших участников АТО, полагают эксперты.

Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Война в Украине закончилась, но этого никто не заметил, пишет Анна Зафесова в статье, опубликованной изданием Il Foglio.

"Донбасс исчез из выпусков новостей на западных телеканалах, но самое главное – на российских каналах. Теперь теленовости начинаются с сообщений о громких военных успехах в Сирии. Новостей с востока Украины мало, они короткие и крайне важные, как, например, о возобновлении поставок метана "Газпромом" или отправке угля на Украину из ДНР. Но самое главное, на востоке Украины больше не стреляют, противоборствующие стороны не только отводят войска и вооружения от линии фронта, но и подтверждают отвод сил противника", – пишет корреспондент.

После этого уже можно говорить о мире, полагает автор статьи, напоминая и о том, что главы ЛНР и ДНР сообщили о решении перенести проведение местных выборов на февраль и апрель будущего года соответственно.

"Этому решению предшествовал дипломатический балет Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которому рукоплескали Москва и Киев. Перенос сроков выборов на полгода означает, что пророссийские анклавы вступают на путь, который приведет их к тому, что они станут "некоторыми округами Донецкой и Луганской областей внутри Украины". На условиях, которые еще предстоит уточнить", – отмечает автор статьи.

"К сегодняшнему дню в Донецке и Луганске остаются немногочисленные лидеры восстания, такие, как Захарченко и Плотницкий, и переговоры, которые пройдут в ближайшие месяцы, будут посвящены, в том числе, и их судьбе", – говорится в статье.

Автор добавляет, что "для президента Украины Петра Порошенко совершенно неприемлемо видеть их в числе губернаторов областей".

Появился "луч надежды" на постепенное установление мира на востоке Украины, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters. По ее словам, об этом позволяет говорить преимущественное соблюдение режима прекращения огня в последние недели, отвод вооружений из зоны конфликта и перенос местных выборов сепаратистами.

"Я говорю лишь о луче надежды, не больше, ни меньше", – отметила Меркель.

Однако, по словам канцлера Германии, это создает возможность для дальнейшей работы над политическим решением конфликта. В то же время, она подчеркнула необходимость полного выполнения минских соглашений, соответственно, наложенные Евросоюзом на РФ санкции будут сохраняться.

"Краеугольным камнем минских соглашений является выведение из Украины военных и наемников, которые там незаконно находятся, а также восстановления Украиной контроля над своей границей", – отметила Меркель.

Целью же Европы, по ее словам, является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Между тем "ветераны силовой операции в Донбассе нуждаются в социальной защите" – статью под таким названием опубликовала Deutsche Welle. Большинство проблем психологического характера ветеранов боевых действий возникает из-за неудовлетворения их базовых потребностей, цитирует автор статьи слова психолога и одной из координаторов ивано-франковского Центра психологической помощи участникам конфликта на Востоке Украины Натальи Чаплинской.

"Они социально незащищены из-за отсутствия работы с достойной оплатой, волокиты с изготовлением документов и отсутствия поддержки государственных структур", – отметила психолог.

Согласно наблюдениям Чаплинской, эти проблемы толкают ветеранов к поиску "сомнительных и проблемных способов эмоциональной регуляции", в виде употребления алкоголя или наркотиков. Психолог уверена, что Украине совершенно необходима государственная программа реабилитации бойцов и их семей: "Ветеран не должен ходить просителем, ему и его родным должны предлагать и предоставлять весь спектр положенных по закону льгот".

Боец добровольческого батальона "Донбасс" Петр Альябьев в беседе с DW сообщил, что ему удалось получить статус участника боевых действий, но воспользоваться положенными по закону льготами оказалось сложнее.

"Бюрократическая машина работает по-старому – мне сказали принести целый ряд различных справок. Ходить за ними особо некогда, ведь я уже нашел себе работу. Да и не хватает терпения выстаивать в длинных очередях", – рассказал Альябьев.

Несмотря на свой статус, он не смог добиться ни выделения земельного участка, ни бесплатных лекарств для своего тяжело раненного товарища, хотя по закону оба ветерана имеют на это право: "Местные власти сказали, что у них нет возможности выделить мне участок. А в больнице моему товарищу не выдают лекарства, поступившие как гуманитарная помощь Евросоюза. Однако их можно свободно купить за деньги".

Оформление документов воевавших в Донбассе проходит действительно очень медленно, а для бойцов добровольческих батальонов статус участников боевых действий разрешено проставлять только с сентября 2015 года, уточнила в беседе с DW председатель общественной организации "Юридическая сотня" Леся Василенко.

Таким образом, количество имеющих право на получение этого статуса может вырасти по крайней мере в два раза, говорится в статье.

"Например, в 93-й бригаде только треть бойцов получила статус участника боевых действий. Многие военные части все еще находятся в зоне АТО, и по ним еще даже не начинали оформлять документы", – отметила Василенко.

Подготовлено по материалам ИноСМИ и Inopressa.