СМИ: Донбасс исчез из выпусков новостей российских каналов

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Война в Украине закончилась, но этого никто не заметил, пишет Анна Зафесова в статье, опубликованной изданием Il Foglio.

"Донбасс исчез из выпусков новостей на западных телеканалах, но самое главное – на российских каналах. Теперь теленовости начинаются с сообщений о громких военных успехах в Сирии. Новостей с востока Украины мало, они короткие и крайне важные, как, например, о возобновлении поставок метана "Газпромом" или отправке угля на Украину из ДНР. Но самое главное, на востоке Украины больше не стреляют, противоборствующие стороны не только отводят войска и вооружения от линии фронта, но и подтверждают отвод сил противника", – пишет корреспондент.

После этого уже можно говорить о мире, полагает автор статьи, напоминая и о том, что главы ЛНР и ДНР сообщили о решении перенести проведение местных выборов на февраль и апрель будущего года соответственно.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.