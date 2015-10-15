Эксперт: деньги от Европы на восстановление Донбасса тоже будут кредитом

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Около 50 миллиардов гривен пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса, только пятая часть этих денег будет вложена Украиной, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, страна смогла накопить 10 миллиардов, остальное выделят иностранные партнеры. В частности, Порошенко сообщил о готовности Германии выделить 500 миллионов евро.

В эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин отметил, что 50 миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса будет достаточно.

"По подсчетам специалистов на восстановление инфраструктуры Донбасса надо 1,8 миллиардов долларов. Поэтому по сегодняшним оценкам 50 миллиардов гривен будет достаточно. Необходимо восстанавливать все. Эти предварительные оценки. Европа деньги просто так не даст эти деньги, это тоже будет кредит", — прокомментировал он.

По словам Петра Порошенко, украинская власть неделю назад направила на восток техническую группу, которая должна была восстановить водоснабжение и устранить прорывы там, куда попадали оружейные удары.