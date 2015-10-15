наверх
10.03.201803:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Эксперт: деньги от Европы на восстановление Донбасса тоже будут кредитом

    Тема:

    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1413)

    (обновлено: )190
    Заместитель директора общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин отметил, что 50 миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса будет достаточно.
    Евро и доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Около 50 миллиардов гривен пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса, только пятая часть этих денег будет вложена Украиной, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Mykhailo Markiv
    Порошенко и Донбасс. Четыре победы, пять поражений

    По его словам, страна смогла накопить 10 миллиардов, остальное выделят иностранные партнеры. В частности, Порошенко сообщил о готовности Германии выделить 500 миллионов евро.

    В эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин отметил, что 50 миллиардов гривен на восстановление инфраструктуры Донбасса будет достаточно.

    "По подсчетам специалистов на восстановление инфраструктуры Донбасса надо 1,8 миллиардов долларов. Поэтому по сегодняшним оценкам 50 миллиардов гривен будет достаточно. Необходимо восстанавливать все. Эти предварительные оценки. Европа деньги просто так не даст эти деньги, это тоже будет кредит", — прокомментировал он.

    По словам Петра Порошенко, украинская власть неделю назад направила на восток техническую группу, которая должна была восстановить водоснабжение и устранить прорывы там, куда попадали оружейные удары.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине