Восстановление Донбасса, возврат переселенцев и разминирование

Порядка 50 миллиардов гривен необходимо привлечь для восстановления инфраструктуры Донбасса. Причем лишь пятая часть этих денег будет вложена Украиной. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

По словам главы государства, страна смогла накопить 10 миллиардов, а остальное выделят иностранные партнеры. Подробнее про восстановление Донбасса от последствий тяжелого конфликта в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил заместитель директора общественной организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.

Насколько сейчас на Донбассе разрушена инфраструктура, сколько денег необходимо на её восстановление?

— По последней информации, которая звучала от тех же министров, экспертов, сумма равна примерно 1,8 миллиарду долларов. Необходимо восстанавливать все, в том числе и коммуникации, поскольку без них не может существовать ни один регион. А сейчас туда возвращаются люди, уже порядка 700 тысяч переселенцев вернулись обратно. Для них необходимо отстраивать дома, реставрировать их, запускать водоснабжение, электроснабжение и так далее.

То есть заявленных 50 млрд гривен хватит?

— Это сейчас предварительные оценки экспертов. Для того, чтобы сказать точно, сколько необходимо денег для восстановления всего Донбасса, в том числе и жилой инфраструктуры, и предприятий, и транспортной инфраструктуры, нужно просто прийти на ту или иную территорию, посмотреть, посчитать, оценить.

А известно ли, сколько денег необходимо на процесс разминирования? Facebook Ярослава Жилкина Фотолента. Поиски останков погибших украинских военных в Донбассе

— Прежде чем разминировать, необходимо, чтобы полностью прекратились все военные действия на этой территории, не было никаких провокаций. Некоторые эксперты вообще говорят, чтобы полностью разминировать территорию Донецкой и Луганской области, необходимо порядка пяти лет. Если мы помним, когда была трагедия — взорвалась воинская часть, склады с боеприпасами — то Минобороны разминировало эту территорию около пяти лет. Я думаю, не один миллиард понадобится, это точно.

Заинтересована ли Европа в том, чтобы давать Украине деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса?

— Европа пока только говорит о намерениях дать деньги. Они дают деньги не просто так, они дают это в качестве кредита — их в любом случае необходимо будет возвращать. То, что Украина хочет десять миллиардов вложить, это те деньги, которые должны были тратиться на местные бюджеты. Они сейчас не тратятся, потому что полностью прекращено казначейское обслуживание, и деньги, которые накопились, просто будут использоваться для ремонта и восстановления инфраструктуры.

Правда ли, что в Национальном агентстве по восстановлению Донбасса работает всего один человек?

— Была информация о том, что это агентство на сегодняшний день как таковое не работает, никакой программы на сегодня еще не разработано, то есть это все только разговоры, а когда это все произойдет — это будет зависеть непосредственно от главы правительства, наверное. И профильного вице-премьера. Они за это отвечают, они должны ускорить этот процесс.

Сколько времени нужно для разработки этой программы?

— Если подключатся достаточное количество специалистов, ведомств, я думаю, что это все в течение двух месяцев возможно сделать.

Ранее бывший директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил о том, что геополитическая ситуация, сложившаяся на данный момент, способствует достижению компромисса между всеми участниками кризиса на Донбассе, однако нынешним властям не выгодно содержать нелояльный регион.

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В тоже время политолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что последние переговоры показали: выборы пройдут по всей территории Донбасса. "Скорее всего, мы будем более лояльны к процессу переговоров, чтобы все-таки перевыборы провести. Любые. Ведь если мы их не проведем, не попытаемся хоть как-то проконтролировать этот процесс, нас просто поставят перед фактом", — сказал Дмитрий Раимов.