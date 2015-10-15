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    ЛНР завершила отвод минометов от линии соприкосновения в Донбассе

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    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1413)

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    Ополченцы самопровозглашенной республики ждут наблюдателей ОБСЕ, которые должны подтвердить отвод вооружений на оговоренное расстояние.
    Ситуация в Донецке
    AP Photo/Dmitry Lovetsky

    ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики завершили предусмотренный минскими соглашениями отвод от линии соприкосновения в Донбассе минометов калибра менее 120 миллиметров, заявил в четверг начальник штаба Народной милиции ЛНР, генерал-майор Сергей Козлов.

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    Ранее он сообщил, что Народная милиция ЛНР в четверг начала отвод минометов.

    "Да, мы завершили", — сказал Козлов, отвечая на вопрос о том, завершен ли отвод минометов.

    "Миссия ОБСЕ может приехать сюда (куда отвели минометы — ред.) в любое время. Сейчас здесь будут храниться минометы. Миссия ОБСЕ может в любое время приехать и провести верификацию. Это завершающий этап. Когда украинская сторона выполнит свою часть, можно будет переход ко второму этапу. Мы выполнили все договоренности", — сказал он.

    Ранее штаб АТО сообщил, что в четверг Вооруженные силы Украины начнут трехдневный отвод минометов от линии разграничения в Луганской области.

    Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики начнут отвод вооружения калибром менее 100 миллиметров с 18 октября.

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