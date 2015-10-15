Украина заявила, что груз автоколонны РФ для Донбасса не гуманитарный

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Украинская пограничная служба заявила, что груз очередного российского гумконвоя для Донбасса не отвечал заявленным МИД РФ характеристикам, в нем среди прочего везли запчасти для транспорта.

Очередная, 41-я автоколонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей отправилась в четверг из Ростовской области в Донбасс.

"Особенностью 41-го так называемого гумконвоя является несоответствие указанного в ноте МИД РФ характера груза и перевозка груза негуманитарного характера — в частности, одного автомобиля с автозапчастями для транспорта повышенной проходимости, все грузовики традиционно были полупустыми", — сказал в четверг на брифинге пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 41 гуманитарного конвоя, через границу проследовали две колонны в составе 101 автомобиля. По его словам, пересечение границы снова было с нарушением норм, МККК участия в оформлении не принимал.

"Представители украинской межведомственной группы, которые временно пребывают на территории российских пунктов пропусков, осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", — сказал Слободян.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

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Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

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Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.