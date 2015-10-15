Доставившие гумпомощь в Донбасс автоколонны пустыми вернулись в РФ - МЧС

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоколонны МЧС России, доставившие сегодня гуманитарную помощь в Донбасс, пустыми вернулись в РФ, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Две колонны МЧС прошли таможенный и пограничный контроль на государственной границе и сейчас следуют по территории Ростовской области в Донской спасательный центр. Все машины вернулись пустыми", — сказал собеседник агентства.

Сегодня в Донецк и Луганск более 100 автомобилей доставили свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты.

С середины августа 2014 года колонны МЧС России доставили в Донбасс свыше 49 тысяч тонн гуманитарных грузов. В конце сентября 2015 года глава ведомства Владимир Пучков заявил, что МЧС планирует отправлять автоколонны с гуманитарной помощью в Донбасс каждую неделю до конца года.