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    Доставившие гумпомощь в Донбасс автоколонны пустыми вернулись в РФ - МЧС

    (обновлено: )143
    Сообщается, что "две колонны МЧС прошли таможенный и пограничный контроль на государственной границе и сейчас следуют по территории Ростовской области в Донской спасательный центр".
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоколонны МЧС России, доставившие сегодня гуманитарную помощь в Донбасс, пустыми вернулись в РФ, сообщили в пресс-службе МЧС.

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    "Две колонны МЧС прошли таможенный и пограничный контроль на государственной границе и сейчас следуют по территории Ростовской области в Донской спасательный центр. Все машины вернулись пустыми", — сказал собеседник агентства.

    Сегодня в Донецк и Луганск более 100 автомобилей доставили свыше 1,1 тысячи тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности, пожарное оборудование и медикаменты.

    С середины августа 2014 года колонны МЧС России доставили в Донбасс свыше 49 тысяч тонн гуманитарных грузов. В конце сентября 2015 года глава ведомства Владимир Пучков заявил, что МЧС планирует отправлять автоколонны с гуманитарной помощью в Донбасс каждую неделю до конца года.

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