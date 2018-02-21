ТОП в мире: Елизавета II на показе мод, война за "Нафтогаз"

РИА Новости Украина

Новые обвинения и признания в "деле РФ"

Многие мировые СМИ продолжают следить за ходом расследования американского спецпрокурора "по делу РФ" Роберта Мюллера, который во вторник предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану. Согласно обвинительному заключению, в ноябре 2017 года ван дер Зваан умышленно предоставил агентам ФБР ложную информацию о своих контактах с неким "лицом А" и Риком Гейтсом — бывшим советником в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Следствие установило, что адвокат удалил электронную переписку вместо того, чтобы предоставить ее в офис спецпрокурора. Позднее Алекс ван дер Зваан признал вину. Как пишет газета Wall Street Journal, теперь признавшему вину адвокату могут грозить до шести месяцев тюрьмы. "Говорящий на русском, голландском, английском и французском языках ван дер Зваан также является зятем богатого россиянина Германа Хана, имя которого приводится в списке олигархов, представленном недавно министерством финансов США", — сообщает New York Times. "Он крайний в списке тех, кому были предъявлены обвинения со стороны сперпрокурора Роберта Мюллера, который в пятницу предъявил обвинения 13 россиянам и трем компаниям из РФ за их роль в попытке сорвать президентские выборы в 2016 году", — пишет Washington Times.

Как пишет газета USA Today со ссылкой на судью Эми Джексон, Алекс ван дер Зваан сотрудничал с расследованием Мюллера. Издание отмечает, что адвокат стал "третьим, кому были предъявлены обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам в рамках широкомасштабного расследования", а также "четвертым, кто признает себя виновным в ответ на обвинения в расследовании Мюллера". По данным газеты Politico, приговор ван дер Зваану должен быть оглашен 3 апреля. Издание отмечает, что "защита попросила ускорить ход дела, так как жена ван дер Зваана Ева, дочь российского олигарха, беременна и находится в Лондоне".

Несостоявшаяся встреча Пенса с делегацией КНДР

Многие мировые СМИ (Washington Post, Politico, TIME, USA Today, Daily Mail и другие) пишут о том, что вице-президент США Майк Пенс должен был провести тайную встречу с представителями КНДР во время визита в Южную Корею, однако в последний момент она была отменена северокорейской делегацией. Как пишет Washington Post, Пенс должен был 10 февраля встретится с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон, а также с формальным главой КНДР председателем президиума Верховного собрания страны Ким Ён Намом. По данным издания, менее чем за два часа до начала встреча была отменена.

Читайте также: Тренд дня: "жертвы Майдана и шайка, получившая выгоду на крови"

Сообщается, что решение представителей КНДР последовало после того, как американский вице-президент сделал заявления о "самых жестких и агрессивных" санкциях против Пхеньяна. Подготовка встречи представителей обеих стран велась около двух недель, при этом, как утверждает издание, инициатива встречи исходила со стороны Южной Кореи, которая выступала в качестве посредника. Позднее Белый дом подтвердил отмену встречи между Пенсом и северокорейской делегацией на Олимпиаде в Пхенчхане, а госдепартамент отметил, что США сожалеют, что это произошло "в последний момент".

Как отмечает газета USA Today, американский вице-президент сидел рядом с северокорейской делегацией на церемонии открытия Олимпиады, "но обе стороны не общались".

"Северная Корея дразнила встречей в надежде, что вице-президент смягчит свое послание, которое бы уступило мировую арену для их пропаганды во время Олимпиады", — приводит газета Politico слова главы штаба Пенса Ника Айэрса.

"Действия и риторика Пенса в преддверии Олимпийских игр контрастировали с образом прогресса, продвигаемым Южной Кореей, которая также хотела бы привлечь США к прямым переговорам с Севером", — пишет Los Angeles Times. Как пишет газета Daily Mail, встреча между представителями не имела целью "деэскалацию политики Трампа". По мнению издания TIME, встреча могла бы иметь "историческое значение".

Уступки Трампа в области оружия

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник, что подписал меморандум о незаконности приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок, об этом пишут такие издания, как Wall Street Journal, New York Times, Guardian, Evening Standard и другие. По словам Трампа, меморандум "рекомендует" местным властям сделать незаконным использование подобных приспособлений, которые позволяют обходить ограничения на скорость стрельбы из полуавтоматического оружия. Подобное приспособление использовал Стивен Пэддок, подозреваемый в стрельбе в Лас-Вегасе в октябре — тогда погибли 58 человек, более 850 были ранены.

Как пишет газета New York Times, соответствующее распоряжение "президент Трамп сделал под давлением рассерженных и скорбящих учащихся из школы во Флориде, где на прошлой неделе убили 17 человек". "На следующий день после того, как старшеклассники легли на улице перед Белым домом, задавая вопрос "Я следующий?", правительство сообщило о поддержке двух наименьших из возможных шагов по контролю над оружием", — пишет газета Guardian. По данным издания, помимо запрета на специальные приспособления Трамп предложил новой закон, ужесточающий проверки при продаже оружия.

"После стрельбы Трамп столкнулся с новым давлением, нацеленным на принятие мер, которые будут защищать национальные школы", — пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что хотя Трамп и "был убежденным сторонником прав на оружие во время кампании в 2016 году", сейчас он "сигнализирует о новой открытости к ограничениям в области оружия на фоне серии массовых расстрелов", отмечает издание.

Неожиданное появление Елизаветы II на модном показе

Все ведущие британские СМИ на первых полосах обсуждают неожиданное появление королевы Великобритании Елизаветы II на Лондонской неделе моды. Как пишет газета Guardian, во вторник королева присутствовала на показе новой коллекции дизайнера Ричарда Куинна.

"Это был первый модный показ для Ее Величества", — пишет газета Telegraph. "В помещение воцарилась тишина, когда она вошла, зрители встали, чтобы поприветствовать монарха, и, конечно взяли телефоны, чтобы получить исключительно важный кадр для социальных сетей", — пишет газета Guardian. По данным издания, королева села в первом ряду вместе с главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур, которая в свою очередь сидела рядом с королевским стилистом Анджелой Келли.

"Несмотря на то, что 91-летняя королева едва ли является частым гостем недели моды, она выглядела расслабленной", — отмечает издание.

По завершении показа Елизавета II сообщила, что "получила удовольствие" от шоу и вручила Куинну награду своего имени за достижения в области дизайна. Как отмечает газета Evening Standard, присутствие королевы на модном показе в стильном голубом костюме от Анджелы Келли, было очень неожиданным.

London Fashion Week Неделя моды в Лондоне

"В такой исторический момент королева осталась верна своему классическому вкусу: (на ней был — Ред.) бледно-голубой костюм с юбкой, украшенный кристаллами Swarovski", - пишет газета New York Post.

"Нафтогаз" — борьба за газовые потоки

Украина начала реформу своего газового сектора. Одновременно она хочет решить проблемы на востоке страны и помешать строительству «Северного потока — 2» на Балтике, который обходит Украину и таким образом значительно сокращает украинские доходы от транзита газа из России в Европу. Реформы осуществляются медленно из-за недостатка политической воли у украинских властей, пишет Ведран Обучина для издания Advance.

"Медленные реформы и разлад внутри правящей элиты, а также разногласия с руководством государственной энергетической компании «Нафтогаз» негативно сказываются на и без того подпорченной репутации Украины в мире. Все это может привести к тому, что транзит газа через Украину больше не будет считаться хорошей альтернативой новым газопроводам Газпрома, и тогда Киев лишится всего", - пишет автор.

После ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" может свернуться всякая дипломатическая деятельность вокруг Украины. Этот газопровод способен спровоцировать серьезные геополитические разногласия, в особенности, если учесть, что датчане дали понять: они могут не позволить прокладку газопровода через свои территориальные воды. Тем самым они не только спасли бы свою геоэнергетическую идею связать Норвегию и Польшу, но и снизили бы зависимость Центральной и Восточной Европы от российского газа.

В материале анализируется реформа "Нафтогаза", которое имеет огромное политическое значение.

Украина под угрозой потрясений

В СМИ обнародован посвященный Украине раздел доклада директора Национальной разведки США Дэна Коутса (Daniel R. Coats) "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США" перечисляет факторы, которые угрожают экономическому возрождению Украины и могут потенциально привести к изменениям в ее международной политике.

Украине угрожают внутренние потрясения, которыми готова воспользоваться Россия, чтобы подорвать нынешнюю прозападную ориентацию официального Киева. Эти факторы будут угрожать зарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально могут привести к изменениям во внешней политике, которые еще больше обострят напряженность между Россией и Западом.

РИА Новости Украина Евгений Котенко НАК "Нафтогаз Украины"

Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, осознание роста коррупции и обострение политического противостояния накануне запланированных президентских и законодательных выборов в 2019-м году могут привести к проведению досрочных выборов. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить позиции президента Украины Петра Порошенко и правящей коалиции накануне выборов 2019-го года.

Конфликт на Востоке Украины, вероятно, сохранится в нынешнем состоянии и будет характеризоваться периодическими обострениями. Наступление любой из сторон в 2018 году маловероятно. Хотя расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно пытается нарушить сложившийся статус-кво.