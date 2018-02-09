В "Нафтогазе" сообщили о серьезном снижении цены российского газа

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Благодаря решению Стокгольмского арбитража цена российского газа для Украины снизится от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ICTV.

"Цена по измененному контракту будет существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около $20. Однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона. К примеру, во втором квартале разница будет достигать $50. Потому что в теплое время года рыночные цены на газ падают. Ранее формула была привязана к нефтепродуктам и не отображала рыночные тенденции в Европе", — сказал Витренко.

По его словам, сейчас стоимость российского газа с учетом решения арбитража, на $20-30 ниже стоимости "голубого топлива", закупаемого на рынке Германии, за счет исключения транспортной составляющей.

Вместе с тем представитель Нафтогаза отмечает, что решение арбитража обязывает закупить по принципу "бери или плати" у Газпрома в 2018 году 4 млрд куб.м. газа, эти поставки могут начаться с марта.

"Решение Стокгольмского арбитража базируется на принципе, что мы должны покупать у русских половину своих годовых потребностей в импорте", — добавил Витренко.

Ранее СМИ сообщили, что "Нафтогаз Украины" может в 2018 году не выполнить обязательства take-or-pay по контракту с "Газпромом".