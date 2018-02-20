Главные темы в мире: Трамп на дне рейтинга, шведские солдаты в Украине

РИА Новости Украина

Молодежь ждет контроля за оружием

Зарубежная пресса (New York Post, New York Daily News, Guardian, Independent) активно обсуждает, как в понедельник группа американских старшеклассников устроила протест возле Белого дома в Вашингтоне, требуя ограничений на ношение оружия после массового расстрела в школе во Флориде, в ходе которого погибли 17 человек.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами на прошлой неделе. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. "Старшеклассники из Вашингтона устроили в понедельник у Белого дома "лежачую" акцию протеста против бездействия политиков в отношении насилия с применением оружия – еще один знак того, что молодежь сыта по горло школьными перестрелками и ждет действий от правительства", — пишет New York Post.

Газета описывает, как дети группами по 17 человек ложились на дорогу перед президентской резиденцией на три минуты – "приблизительно столько времени потребовалось Николасу Крузу застрелить 14 школьников и троих работников". В руках протестующие несли плакаты с призывами "защищать детей, а не оружие" и вопросами, например "Как насчет прав наших детей?". "Гнев волной прокатывался сквозь толпу", — отмечает New York Daily News. Школьники выкрикивали разные лозунги. "Больше никаких мертвых детей!" - слышалось с разных сторон среди протестующих. Как отмечает Washington Post, президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что он "открыт для усовершенствования системы проверки, используемой для изучения тех, кто покупает оружие".

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Трамп на дне рейтинга президентов

В центре внимания зарубежных изданий в понедельник также оказался исторический рейтинг президентов США, составленный на основе опроса ученых-политологов, в котором Дональд Трамп занял последнее место. Опрос провели специалисты Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо).

"Барак Обама и Рональд Рейган наверху, Билл Клинтон внизу, а Дональд Трамп начинает с исторически плохого старта, а великие в это время остаются великими. Результаты опроса, расставившего американских президентов от лучшего к худшему, были основаны на ответах 170 экспертов", — отмечает газета Politico. "Единственная область, в которой Трамп оказался наверху, это область "наиболее противоречивых", в которой ученых попросили перечислить пять президентов, которых они находят самыми неоднозначными.

"Трамп был назван самым противоречивым 90 из 170 экспертов и вторым в рейтинге противоречивости еще 20 респондентами", — отмечает Independent. Авраам Линкольн возглавил список, за ним следовал первый глава государства Джордж Вашингтон, следом шли Франклин Делано Рузвельт, Теодор Рузвельт, Томас Джефферсон, Гарри Труман, Дуайт Эйзенхауэр. На восьмом месте оказался Барак Обама, поднявшись на 10 мест с момента прошлого опроса.

"Петро" Мадуро

Многие западные газеты (Guardian, Nacional, Pais) в понедельник уделили внимание скорому вхождению в оборот в Венесуэле криптовалюты "петро". Эксперт издания Guardian отмечает, что "запуск во вторник произойдет на фоне глубокого экономического кризиса и репрессивных мер в отношении демократических свобод, которые привели к изоляции правительства президента Николаса Мадуро и отделенности его от большей части международного финансирования". Мадуро заявляет, что каждая единица "петро" будет поддерживаться одним баррелем топлива. Всего будет выпущено около 100 миллионов единиц "петро" стоимостью около шести миллиардов долларов.

Отмечается, что они созданы для того, чтобы поднять твердую валюту и функционировать в качестве платежного метода для иностранных поставщиков.

"Но некоторые аналитики считают, что "петро" — это отчаянный шаг, чтобы обеспечить наличие денежных средств в разгар экономического спада", — пишет Guardian. "Последняя разработка, с помощью которой правительство Мадуро планирует разрешить экономический кризис, с которым столкнулась Венесуэла, похоже, не имеет реальных ожиданий", - отмечает Pais. "Как и все криптовалюты и виртуальные валюты, этот "венесуэльский биткоин" неосязаем…, но он не является ни валютой, ни активом, ни инструментом, ни инвестицией, объясняют аналитики", — добавляет газета.

Официальные извинения Oxfam

Руководство британской благотворительной организации Oxfam в понедельник принесло официальные извинения правительству Гаити за ненадлежащее поведение сотрудников, которые оказывали государству помощь после разрушительного землетрясения, эта новость попала на передовицы зарубежных газет (Guardian, Evening Standard, Straits Times, Business Standard). В понедельник два высокопоставленных представителя компании встретились с министром планирования и внешнего сотрудничества Гаити, чтобы принести официальные извинения. В ходе встречи сотрудники Oxfam также поставили перед собой цель "начать прояснять точные обвинения" в связи с ненадлежащим поведением сотрудников. Как пишет Guardian, руководитель Oxfam в Британии Марк Голдринг и глава Oxfam International Винни Бианийма также попросили провести "официальное совещание высокого уровня" с правительством.

Шведские солдаты в Украине

В свете конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) дал предварительную отмашку насчет того, чтобы Швеция отправила своих солдат для содействия силам ООН на востоке Украины, пишет Стен Шострём для издания Sveriges Radio.

Украина и Россия категорически не согласны друг с другом относительно того, какие задачи должны быть у этих сил, и до воплощения планов в жизнь еще очень далеко.

"Ведь это действительно очень сложная задача — продумать решение, которое будет принято разными сторонами, но наш настрой должен быть позитивным", — сказал Хультквист.

По его словам, по шведской операции пока трудно что-либо ответить, так как до конца не ясна форма проведения возможной операции ООН.

"Это все — на ранней стадии, еще многое предстоит сделать. На эти вопросы можно будет дать ответ, когда мы более четко увидим результат и у нас будет материал, на основании которого мы сможем занять какую-нибудь позицию", — уточнил Хультквист.

Все мятежи Саакашвили

Миколь Фламмини в материале для издания Il Foglio перечислил все мятежи экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лишенного гражданства Михаила Саакашвили, который "любит революции больше, чем секс".

"В свое время лидер проатлантической и так и оставшейся незавершенной "революции роз" принес в Грузию надежду. В 37 лет он стал президентом страны, в которой наступило время интенсивных реформ, и они очень нравились европейским лидерам и Соединенным Штатам. Он также устроил войну в 2008 году против сепаратистской республики Южная Осетия, что совершенно не понравилось России", — пишет автор.

В 2009 году грузинского президента, получившего свой второй мандат, еще холили и лелеяли европейские страны и американский президент Джордж Буш-младший (George W. Bush). В 2013 году Саакашвили покидает Грузию, чтобы избежать судебных процессов по обвинениям в причастности к убийству банкира и в злоупотреблении властью при жестких разгонах протестов в 2007 году. Однако Саакашвили продолжает мечтать о революции, он любит толпы и ищет свою удачу в одном из самых антироссийских государств на тот момент — в Украине. Здесь он использует свою славу и еще живое воспоминание о входящих в Осетию грузинских танках и убеждает Петра Порошенко, ставшего президентом в 2014 году, назначить его губернатором Одесской области. Тбилиси лишает Саакашвили гражданства, Киев дает ему новое.

В сентябре 2017 года при помощи горстки своих соратников он нелегально пересекает польскую границу, чтобы вернуться на Украину с целью "бороться с коррупцией". К тому времени на его стороне — только правые группировки, военизированные организации, замешанные в физических нападениях на членов правительства. Международные элиты от Саакашвили отвернулись.

"Революция, театральность, прятки — вот ключевые слова месяцев нелегального пребывания Саакашвили на Украине", - подчеркивает автор.