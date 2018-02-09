"Нафтогаз" не выполнит обязательства take-or-pay перед "Газпромом" - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" может в 2018 году не выполнить обязательства take-or-pay по контракту с "Газпромом", пишет в пятницу газета "Коммерсант".

Подход к расчету среднесуточных объемов поставок российского газа в измененном контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" остался таким же, как в контракте от 2009 года, ссылается газета на источники, знакомые с ситуацией. Так, годовой контрактный объем распределяется по кварталам с учетом сезонности (зимой больше, летом меньше), а затем квартальный объем делится на число суток в квартале. Отклонения от полученного среднесуточного значения возможны в пределах 6%.

Поясняется, что гибкость отбора является важнейшим показателем, помимо цены, который определяет, у какого поставщика потребитель будет брать газ. В период спора по контракту в Стокгольмском арбитраже в 2014-2016 годах "Нафтогаз" пользовался невиданной гибкостью: в рамках отдельных договоренностей с "Газпромом", заключенных при посредничестве Еврокомиссии, Киев мог отбирать от нуля до 110 миллионов кубометров газа в сутки.

Теперь подобной гибкости у "Нафтогаза" не будет. Новый годовой контрактный объем, назначенный Стокгольмским арбитражем, составляет 5 миллиардов кубометров, объем обязательного отбора — 4 миллиарда кубометров. Поскольку отбор начнется только в марте, "Нафтогаз" может снова столкнуться с прежним риском — нарушением take-or-pay.

По расчетам газеты, даже если "Нафтогаз" начнет отбор 1 марта и будет вести его до конца года на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить только 3,979 миллиарда кубометров, что немного ниже обязательных для оплаты 4 миллиардов кубометров.

Газета отмечает, что в принципе "Газпром" может удовлетворить суточные заявки "Нафтогаза" сверх контракта, тогда "Нафтогаз" избежит штрафов. Другим вариантом может быть договоренность о переносе невыбранных в 2018 году объемов в счет take-or-pay 2019 года. Отмечается, что сейчас компании согласовывают пути решения этой проблемы.