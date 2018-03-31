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    Британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне - СМИ

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (84)

    (обновлено: )11
    Неназванный собеседники газеты Telegraph заявили, что торговое представительство РФ - "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".
    Флаг Великобритании
    AFP PHOTO/Ishara S. KODIKARA

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с "делом Скрипалей", пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

    Следственные действия по факту отравления Сергея Скрипаля и его дочери
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Совокупность лжи: аргументы Британии в деле Скрипаля тают

    Собеседники издания заявили, что торгпредство — "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    Ранее сообщалось, что торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов. 

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