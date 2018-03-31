Британские власти могут закрыть торгпредство РФ в Лондоне - СМИ

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с "делом Скрипалей", пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что торгпредство — "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее сообщалось, что торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов.