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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп снова призвал вооружать учителей школ с целью предотвратить случаи массовой стрельбы.

Ранее Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

"Когда мы объявляем наши школы свободными от оружия зонами, это лишь подвергает школьников большей опасности. Хорошо тренированные, любящие оружие учителя и тренеры должны иметь возможность скрытно носить оружие", — заявил Трамп, отрывки речи которого распространил Белый дом.

Саму речь американский лидер произнесет на конференции консерваторов позже в пятницу.

По его словам, вооружение учителей "основывается на здравом смысле", как и усиление проверок, чтобы оружие не попадало к людям, представляющим опасность для себя и других.

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В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как на прошлой неделе бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.