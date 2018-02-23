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    Трамп снова призвал вооружать учителей

    Тема:

    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе (31)

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    Дональд Трамп считает, что хорошо тренированные, любящие оружие учителя и тренеры должны иметь возможность скрытно носить оружие. Его заявление распространил Белый дом.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп снова призвал вооружать учителей школ с целью предотвратить случаи массовой стрельбы.

    Ранее Трамп предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

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    "Когда мы объявляем наши школы свободными от оружия зонами, это лишь подвергает школьников большей опасности. Хорошо тренированные, любящие оружие учителя и тренеры должны иметь возможность скрытно носить оружие", — заявил Трамп, отрывки речи которого распространил Белый дом.

    Саму речь американский лидер произнесет на конференции консерваторов позже в пятницу.

    По его словам, вооружение учителей "основывается на здравом смысле", как и усиление проверок, чтобы оружие не попадало к людям, представляющим опасность для себя и других.

    Смотрите также: Смертельная стрельба в школе во Флориде. Кадры с места происшествия

    В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как на прошлой неделе бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

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