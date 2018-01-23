Всемирный экономический форум открывается в швейцарском Давосе

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе откроется 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки.

В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около трех тысяч делегатов. В форуме примет участие и президент Украины Петр Порошенко.

Ключевой темой форума станет создание совместного будущего в разобщенном мире. "Форум ставит целью объединить лидеров из различных сфер и определить общую повестку и улучшить положение в мире", — заявляют организаторы форума.

Одной из главных неожиданностей форума стало участие в нем президента США Дональда Трампа, который принял это решение лишь недавно. "Никто до последнего момента не знал, что он поедет. Я думаю, он хотел удивить — такой элемент у него всегда присутствует. Никто не ожидает его на съезде глобалистов — которым и является Давос. Трамп по своей сути антиглобалист и при этом он едет туда. С другой стороны, он человек из деловой среды, а в Давосе встречается деловая элита мира, поэтому он там будет среди своих, как рыба в воде", — говорил РИА Новости глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Алексис Родзянко.

Посол США в Швейцарии и Лихтеншейне Эдвард Макмаллен в интервью газете "Тан" рассказал, что Трамп "рад поездке в Давос", и для него она является возможностью объяснить миру суть его концепции "Америка превыше всего" и показать возможности, которые его политика может предложить европейским и международным партнерам.

Если визит Трампа в Давос состоится, то он станет всего вторым президентом США, который посетит форум за все время его существования, то есть с 1971 года. Первым был Билл Клинтон в 2000 году. О повестке американского президента известно не много, однако он уже договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможной встрече на полях международного экономического форума.

В состав делегации Трампа войдут семь министров: министр финансов Стивен Мнучин (он формально возглавит ее), госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также помощник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт, помощник и старший советник президента Джаред Кушнер, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб.

Между тем, решение Трампа приехать на ВЭФ за неделю до форума привело к дополнительному росту цен на проживание и так в не дешевом Давосе и его окрестностях. Как удалось узнать РИА Новости, владельцам квартир и апартаментов в горнолыжной деревушке американские дипломаты предлагают до 10 тысяч долларов за ночевки на время визита главы США. Из-за этого арендодатели начали отказывать своим клиентам, забронировавшим жилье заранее, а некоторые увеличили свои цены в пять раз.

Как отмечают организаторы форума, 48 встреча станет самой представительной с 1971 года по количеству участвующих глав государств. За четыре дня на мероприятиях выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Паоло Джентилони, премьеры Греции Алексис Ципрас, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишель Темер и многие другие.

На полях форума пройдет встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, о чем пойдет речь на встрече, в МВФ не уточняют. Киев ждал очередной транш от МВФ в конце 2017 года, но не получил, потому что условием для его получения было принятия закона об антикоррупционном суде.

О намерении посетить ВЭФ заявил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек ООН Анонио Гуттереш, глава ВТО Роберто Азеведо, а также чешский премьер-министр Андрей Бабиш, чтобы представить его участникам позицию республики по миграционной проблеме.

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Кроме того, поля форума посетят такие кинозвезды, как Кейт Бланшетт и Шах Рукх Кхан, а также сэр Элтон Джон. Они стали лауреатами премии Crystal Award – за глубокий вклад в решение мировых проблем: за помощь в разрешении кризиса беженцев (Бланшетт), за борьбу за права детей и женщин в Индии (Кхан) и борьбу против ВИЧ (Элтон Джон).

Стоит также отметить, что в этом году впервые в истории все семь сопредседателей форума будут женщинами. Это председатель МВФ Кристин Лагард, глава IBM Джинни Рометти, премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, директор CERN Фабиола Гьянотти, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, исполнительный директор Engie Изабель Кошер и создатель и руководитель индийского фонда Mann Deshi Четна Синха.

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