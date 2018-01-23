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    Всемирный экономический форум в Давосе. Справка

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    В рамках ВЭФ проводятся "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей. Высокий рейтинг ВЭФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер.
    Логотип ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 23-26 января.

    Ниже приводится справочная информация.

    Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    История ВЭФ начинается в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами.

    С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.

    В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.

    В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.

    В настоящее время членами Форума являются около одной тысячи крупных компаний и организаций.

    Основатель и бессменный руководитель (президент) Форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.

    Штаб-квартира организации находится в Женеве.

    Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января — начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.

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    В рамках ВЭФ проводятся "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями.

    Высокий рейтинг ВЭФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер. С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство в ВЭФ. Члены ВЭФ выплачивают ежегодные взносы (размеры взносов устанавливаются в переговорах с руководством ВЭФ), расходуемые на организацию мероприятий форума.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
    Позиция МВФ по Украине: что ими движет?

    В рамках ВЭФ также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов; национальные (страновые) встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства; неофициальные встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности (промышленные саммиты).

    У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура. За выработку долгосрочной политики форума отвечает Исполнительный комитет под председательством Клауса Шваба. Он состоит из лидеров международных организаций и видных представителей общественности.

    За исполнение бюджета и непосредственную организацию, и проведение мероприятий ВЭФ отвечает правление.

    Совет попечителей следит за соответствием действий участников форума целям данной организации. В него входят представители мира бизнеса, политики, научных кругов и гражданского общества.

    В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной повестки дня, региональных стратегий и индустриальной повестки дня.

    В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как "Пионеры технологии", Фонд Шваба для социального предпринимательства, Группа молодых лидеров, Молодые ученые, Культурные лидеры и другие.

    Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report) и другие.

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    В 2017 году ВЭФ в Давосе прошел 17-20 января. Основными направлениями форума были: переосмысление глобального сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции. В нем приняли участие более тысячи глав компаний, делегации из более чем 70 стран, руководство ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

    В 2018 году 48-й Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.

    Напомним, ранее сообщалось о возможной встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда ТРампа на форуме в Давосе. 

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