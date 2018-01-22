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    Бортник: от Давоса особых прорывов не ждите

    (обновлено: )16050
    Для Киева участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе приняло ритуальный характер, каждый украинский президент считает необходимым поехать туда и попиариться.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко собирается в Давос, где с 23 по 26 января планируется проведение Всемирного экономического форума. 

    Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что во время форума Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом. Планируется также встреча президента Украины с главой МВФ Кристиной Лагард. 

    Однако Киеву сложно будет убедить участников форума в Давосе в необходимости направить инвестиции в страну, в которой отсутствует политическая и правовая стабильность, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.  

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    "Прежде всего, это (форум в Давосе — Ред.) — самая большая в мире площадка для фандрайзинга, то есть, для привлечения средств. Но, я думаю, Украине будет делать это очень сложно. Миллиард долларов чистых инвестиций в прошлом году — это практически ничто. Пока не будет политической и правовой стабильности, пока  не прекратится война на востоке, деньги в Украину не пойдут", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    По его словам, эту площадку всегда пытаются использовать для пиара. Однако не исключен и "черный пиар"… Во всяком случае, форум дает повод обратить внимание мировой общественности на некоторые проблемы.

    "Мы видим, что в преддверии Давоса в мировой прессе в мировой прессе начали появляться публикации о том, что президент беднейшей страны Европы входит в "десятку" наиболее богатых участников Давоса", — отметил политолог.

    По мнению Бортника, "особых прорывов от участия (Порошенко — Ред.) в Давосе не приходится".

    Эксперт добавил, что некоторые государства не принимают участия в форуме, но для Киева "это приняло ритуальный характер: каждый президент считает необходимым поехать в Давос и попиариться".

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    Напомним,  Президент Украины Петр Порошенко вошел в рейтинг богатейших людей, которые будут выступать на предстоящем  экономическом форуме в Давосе.

    Ранее сообщалось, что в связи с прекращением работы федерального правительства в США запланированный визит американского президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе рискует не состояться. Автоматически под угрозой оказалась и возможная встреча американского президента с Петром Порошенко во время форума. 

    СПРАВКА: Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) — международная организация государственно-частного сотрудничества. Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся с 1971 года. Политические лидеры впервые были приглашены в Давос в 1974 году.

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