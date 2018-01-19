Анонсирована встреча Трампа и Мэй в Давосе

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут на следующей неделе двустороннюю встречу на полях международного экономического форму в швейцарском Давосе, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп с нетерпением ждет двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании (Терезой) Мэй в Давосе на следующей неделе для дальнейшего укрепления особых отношений между США и Великобританией. Другие подробности о расписании президента в Давосе будут озвучены на следующей неделе", — заявила Сандерс, слова которой приводит пресс-служба Белого дома.

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Форум в Давосе пройдет 23-26 января. Последним действующим президентом США, который посещал этот форум, был Билл Клинтон в 2000 году.

Согласно решению главы государства, в составе президентской делегации в Давос поедут министр финансов Стивен Мнучин (он формально возглавит ее), госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр энергетики Рик Перри, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а также помощник президента по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт, помощник и старший советник президента Джаред Кушнер, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин и глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб.