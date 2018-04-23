Корнейчук: Запад поставил "крест" на Порошенко-политике

РИА Новости Украина

В воскресенье, 22 апреля, в Торонто министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с и.о. госсекретаря США Джоном Салливаном.

Штаты призвали Украину удвоить усилия по внедрению реформ. В частности, как сообщил Салливан, Киеву необходимо создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ.

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Одновременно с этим и.о. госсекретаря заверил Климкина в нерушимой поддержке со стороны США украинского суверенитета и территориальной целостности страны.

"Он (Салливан — Ред.) призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту", — сообщила представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

Политэксперт Дмитрий Корнейчук обращает внимание на то, что пока внимание украинцев отвлекали имитацией религиозной войны, глава МИД Климкин ездил отчитываться о подготовке к вводу миротворцев в Вашингтон — к и.о. главы Госдепа Салливану.

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"Похоже, по итогу Порошенко получил очередной удар "кнутом" за плохое поведение. И четкий сигнал: Запад поставил "крест" на Порошенко-политике и второго президентского срока ему не видать", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Как написала пресс-секретарь Госдепа, Салливан призвал Украину поднять тарифы на газ и создать Антикоррупционный суд, если хотят получить новый транш МВФ, отмечает эксперт.

"В переводе с дипломатического языка это означает: Вашингтон не собирается дать Порошенко перед уходом "распилить" американских денег. Поскольку уже ясно: Порошенко перед выборами и тарифы не повысит, и Антикоррупционный суд пытается создать подконтрольный", — добавляет Корнейчук.

Таким образом, предполагает эксперт, Климкину в Вашингтоне сказали: "выполнять все те же задачи по Донбассу, которые ставил и Тиллерсон".

"Это явно опечалило Порошенко, мечтающего о срыве "Большой сделки" Трампа-Путина. И команде "фас" по прекращению подготовки к вводу миротворцев и продолжению активной фазы войны. А также мечтающего ночами, что Вашингтон посадит его опять на трон как нужного "ястреба войны"…", — резюмирует Корнейчук.