Порошенко оконфузился, хвастаясь "ценностью" украинского паспорта

Президент Петр Порошенко, говоря о ценности паспорта Украины, запутался в цифрах.
В воскресенье глава государства написал в Twitter, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами ЕС поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners.
Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.
Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців
#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG
Украинские граждане с 11 июня 2017 года могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.
В текущем рейтинге Henley & Partners Украина занимает 80-е место. В прошлом страна располагалась на 99-м месте. Это означает, что ценность гражданства выросла не на 20, а на 19 позиций.