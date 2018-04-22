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    Политика

    Порошенко оконфузился, хвастаясь "ценностью" украинского паспорта

    (обновлено: )1392016
    В воскресенье глава государства написал в Twitter, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами ЕС поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира. На самом деле ценность гражданства Украины выросла на 19 позиций.
    VLADIMIR SIMICEK / AFP

    Президент Петр Порошенко, говоря о ценности паспорта Украины, запутался в цифрах.

    В воскресенье глава государства написал в Twitter, что Украина благодаря безвизовому режиму со странами ЕС поднялась сразу на 20 позиций в Индексе гражданств мира, составляемом компанией Henley & Partners.

    Украинские граждане с 11 июня 2017 года могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

    В текущем рейтинге Henley & Partners Украина занимает 80-е место. В прошлом страна располагалась на 99-м месте. Это означает, что ценность гражданства выросла не на 20, а на 19 позиций.

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