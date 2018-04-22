Активисты отправились автоколонной к дому Порошенко

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Общественные активисты в воскресенье, 22 апреля, организовали автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко в Козине, сообщает сайт телеканала News One.

"Мы хотим поехать к нашему президенту, хотим спросить у него, что его связывает с Колей — хорошим парнем, а также спросить о "пленках Онищенко" — действительно ли его голос звучит на них? Мы хотим сказать, что закон должен быть одним для всех. Сегодняшняя акция — стихийная. Своими поездками мы говорим, что мы — свободный народ и что своими действиями мы способны ограничить их свободу", — прокомментировала инициативу общественный деятель Лиза Богуцкая.

Также она добавила, что одним из требований является отставка всей "украинской элиты".

"Наша акция называется "Коля — хороший парень". И в этот клуб могут попасть и Петя — "хороший парень", и Юра тоже "хороший парень" и получится "клуб хороших парней"", — сказала Богуцкая.

Как уточняется, в 13:30 активисты начали собираться на Европейской площади в центре Киева. Выезд к дому Порошенко был запланирован примерно на 14:30.

Ранее была обнародована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

Напомним, Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Читайте также: Украинские частные армии. А как вы готовитесь к госперевороту?

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.