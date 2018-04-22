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    Порошенко похвастался "ценностью украинского паспорта"

    (обновлено: )17507
    Глава государства напомнил, что ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. По его мнению, это произошло благодаря открытию границ ЕС для украинцев.
    Петр Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. "Ценность украинского паспорта" выросла после введения безвизового режима с ЕС, в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 позиций, заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

    Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. По итогам 2017 года украинское гражданство получили 36,1%.

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    "Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев", — написал Порошенко в микроблоге в Twitter.

    Петр Порошенко/Twitter, 22 апреля 2018

    С 11 июня этого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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