Порошенко похвастался "ценностью украинского паспорта"

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. "Ценность украинского паспорта" выросла после введения безвизового режима с ЕС, в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 позиций, заявил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко.

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. По итогам 2017 года украинское гражданство получили 36,1%.

Читайте также: Отмена e-деклараций для активистов: что будет с безвизом?

"Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев", — написал Порошенко в микроблоге в Twitter.

Петр Порошенко/Twitter, 22 апреля 2018

С 11 июня этого года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.