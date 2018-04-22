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    Раимов: а мне жалко Порошенко...

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (60)

    (обновлено: )1182162
    У Порошенко утопленные глаза, немного заплетающийся язык из-за усталости, цитирование самого себя. Нет огня в выступлении, только усталость, а тут ещё обвинения в коррупции, которые, без малого, тянут на импичмент, отмечает политтехнолог Дмитрий Раимов.
    Президент Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде назвал восстановлением глубокой исторической справедливости создание в Украине поместной церкви.

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    "Все эти годы продолжался негласный диалог между Украиной и Вселенским престолом. Моя пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем была далеко не первой, но стала впервые очень результативной и обнадеживающей. Во время несколько часового разговора с патриархом я почувствовал, что настало время разрезать дипломатическую тишину быстрыми и конкретными шагами. Я написал официальное обращение про томос об автокефалии православной церкви Украины", — заявил глава украинского государства.

    Вместе с тем президент выразил мнение, что долгожданный томос об автокефалии больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессионный мир, усилит права и свободы граждан Украины, которые перестанут делиться на якобы канонических и неканонических.

    Политтехнологу Дмитрию Раимову, который слушал выступление Порошенко перед народными депутатами, стало жалко президента.

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    "Утопленные уставшие глаза, немного заплетающийся язык из-за усталости, цитирование самого себя. Нет огня в выступлении. Только усталость. Я так говорю, когда несколько суток сплю мало, а все вокруг бесят. А тут ещё обвинения в коррупции, которые, без малого, тянут на импичмент", — написал Раимов на своей странице в Facebook.

    Пожалел политтехнолог и депутатов.

    "Пришел человек "под импичмент", а они даже вопроса не задали, не показали протест. И что? Все попросту устали. За*****сь в конец, нет драйва. Просто всех утомил этот спектакль: денег мало, гемора много", — заключил Раимов.

    Facebook Dmitro Raimov
    Скриншот с Facebook
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