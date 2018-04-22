Раимов: а мне жалко Порошенко...

РИА Новости Украина

В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде назвал восстановлением глубокой исторической справедливости создание в Украине поместной церкви.

"Все эти годы продолжался негласный диалог между Украиной и Вселенским престолом. Моя пасхальная встреча с патриархом Варфоломеем была далеко не первой, но стала впервые очень результативной и обнадеживающей. Во время несколько часового разговора с патриархом я почувствовал, что настало время разрезать дипломатическую тишину быстрыми и конкретными шагами. Я написал официальное обращение про томос об автокефалии православной церкви Украины", — заявил глава украинского государства.

Вместе с тем президент выразил мнение, что долгожданный томос об автокефалии больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессионный мир, усилит права и свободы граждан Украины, которые перестанут делиться на якобы канонических и неканонических.

Политтехнологу Дмитрию Раимову, который слушал выступление Порошенко перед народными депутатами, стало жалко президента.

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"Утопленные уставшие глаза, немного заплетающийся язык из-за усталости, цитирование самого себя. Нет огня в выступлении. Только усталость. Я так говорю, когда несколько суток сплю мало, а все вокруг бесят. А тут ещё обвинения в коррупции, которые, без малого, тянут на импичмент", — написал Раимов на своей странице в Facebook.

Пожалел политтехнолог и депутатов.

"Пришел человек "под импичмент", а они даже вопроса не задали, не показали протест. И что? Все попросту устали. За*****сь в конец, нет драйва. Просто всех утомил этот спектакль: денег мало, гемора много", — заключил Раимов.