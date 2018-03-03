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    Точка зрения

    Корнейчук: Порошенко снова на растяжке

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (604)

    (обновлено: )93202
    Возможно, необходимые правки к закону об антикоррупционном суде внесут ко второму чтению. Но возможно, что Петр Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга, предполагает Дмитрий Корнейчук.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Верховная Рада 1 марта приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, данное решение поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

    Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита. 

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    Интрига заключается в том, что международные институции и антикоррупционные общественные организации в Украине требовали либо отозвать президентский законопроект, либо внести существенные правки.

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    Так, неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Петру Порошенко отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению представителей организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор. 

    Президентский законопроект также подверг критике Евросоюз.

    Принятие законопроекта в первом чтении может свидетельствовать, помимо прочего, и о намерении Петра Порошенко идти на президентские выборы, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    "Рада в первом чтении приняла президентский закон об Антикоррупционном суде.

    Это тот проект, который вызвал критику со стороны МВФ и Евросоюза.

    И вот теперь самое интересное.

    Или все необходимые правки внесут ко второму чтению, а сейчас Порошенко просто корчит свою независимость?

    Или Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга? И все же хочет идти на президентские выборы, надеясь, что Вашингтону для его поддержки хватит и выполнения Минских соглашений — без независимого от власти антикоррупционного суда…" — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Facebook Дмитрия Корнейчук
    Комментарий Дмитрия Корнейчук об антикоррупционном суде

    Напомним, Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что закон об антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.

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