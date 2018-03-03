Корнейчук: Порошенко снова на растяжке

РИА Новости Украина

Верховная Рада 1 марта приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, данное решение поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

Интрига заключается в том, что международные институции и антикоррупционные общественные организации в Украине требовали либо отозвать президентский законопроект, либо внести существенные правки.

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Так, неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту Петру Порошенко отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению представителей организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.

Президентский законопроект также подверг критике Евросоюз.

Принятие законопроекта в первом чтении может свидетельствовать, помимо прочего, и о намерении Петра Порошенко идти на президентские выборы, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Рада в первом чтении приняла президентский закон об Антикоррупционном суде.

Это тот проект, который вызвал критику со стороны МВФ и Евросоюза.

И вот теперь самое интересное.

Или все необходимые правки внесут ко второму чтению, а сейчас Порошенко просто корчит свою независимость?

Или Порошенко сознательно срывает программу с МВФ, чтобы не повышать цену на газ и не потерять остатки рейтинга? И все же хочет идти на президентские выборы, надеясь, что Вашингтону для его поддержки хватит и выполнения Минских соглашений — без независимого от власти антикоррупционного суда…" — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Корнейчук Комментарий Дмитрия Корнейчук об антикоррупционном суде

Напомним, Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что закон об антикоррупционном суде могут принять в начале весны, в законопроект между первым и вторым чтениями должны включить все рекомендации Венецианской комиссии.