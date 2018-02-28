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    Интервью

    Корнейчук: прессуха Порошенко – шоу для Запада

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (22)

    (обновлено: )336110
    Президент будет рассказывать о миротворцах в Донбассе, успехах реформ и создании Антикоррупционного суда, прогнозирует политаналитик Дмитрий Корнейчук. Впрочем, украинцам уже давно не интересно, что говорит Порошенко, добавляет эксперт.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина
    Лукаш о Порошенко и Мракобесии

    В среду, 28 февраля, президент Петр Порошенко даст большую пресс-конференцию. Она станет седьмой по счету для Порошенко в роли главы государства. 

    Тема обозначена как "Вызовы-2018", но конкретные пункты, о которых намерен говорить Порошенко, не назывались. Гарант конституции встретится с журналистами в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук высказывает собственную версию, о каких "успехах" поведает президент украинскому народу.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прессуха Порошенко. Сенсаций не будет - Бортник

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    "Будет рассказывать о миротворцах на Донбассе как идее Украины (а не "договорняке" Трампа-Путина), фейковом законе об оккупированных территориях, якобы поборовшем Путина, антикоррупционном суде, траншах МВФ, успешных реформах, евроинтеграции, американских партнерах с их мифическими "джавелинами", углем и паровозами. И так далее. Не исключено — стукнув кулаком по столу, скажет, что досрочных выборов не будет", – пишет аналитик на своей странице в Facebook. 

    Короче, эта пресс-конференция — шоу для Вашингтона, уверен Корнейчук, а не внутреннего потребителя, которому давно не интересно, что говорит Порошенко.

    "А так хотелось, чтобы Порошенко просто сел за стол перед камерами и грустно сказал: "Я устал, я ухожу!" – подытожил эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, последний раз президент Порошенко общался с журналистами в формате пресс-конференции 14 мая 2017 года. Тогда ее приурочили ко Дню Европы и получению Украиной безвиза. 

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