Корнейчук: прессуха Порошенко – шоу для Запада

РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля, президент Петр Порошенко даст большую пресс-конференцию. Она станет седьмой по счету для Порошенко в роли главы государства.

Тема обозначена как "Вызовы-2018", но конкретные пункты, о которых намерен говорить Порошенко, не назывались. Гарант конституции встретится с журналистами в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук высказывает собственную версию, о каких "успехах" поведает президент украинскому народу.

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"Будет рассказывать о миротворцах на Донбассе как идее Украины (а не "договорняке" Трампа-Путина), фейковом законе об оккупированных территориях, якобы поборовшем Путина, антикоррупционном суде, траншах МВФ, успешных реформах, евроинтеграции, американских партнерах с их мифическими "джавелинами", углем и паровозами. И так далее. Не исключено — стукнув кулаком по столу, скажет, что досрочных выборов не будет", – пишет аналитик на своей странице в Facebook.

Короче, эта пресс-конференция — шоу для Вашингтона, уверен Корнейчук, а не внутреннего потребителя, которому давно не интересно, что говорит Порошенко.

"А так хотелось, чтобы Порошенко просто сел за стол перед камерами и грустно сказал: "Я устал, я ухожу!" – подытожил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Напомним, последний раз президент Порошенко общался с журналистами в формате пресс-конференции 14 мая 2017 года. Тогда ее приурочили ко Дню Европы и получению Украиной безвиза.