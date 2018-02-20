Корнейчук: людьми манипулируют политтехнологи

РИА Новости Украина

Воскресенье в Киеве выдалось "горячим". В годовщину Майдана сторонники Саакашвили вышли на очередной марш за отставку Порошенко. На вече они зачитали резолюцию, потребовав досрочных выборов президента и после них — переходной парламент и антикризисное правительство. Также заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия.

После марша "михомайдановцев" на свою ранее анонсированную акцию "Смерть России" вышли праворадикалы ОУН Коханивского, устроив погромы в зданиях "Альфа-банка", "Сбербанка" и "Россотрудничества".

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Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что власть постаралась с информповодами на выходных. При этом никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства.

"Посмотрите, как власть постаралась с информповодами на выходных. И связанная с СБУ С 14 громила Россотрудничество. И "радикалы по вызову" из ОУН бросали камнями во все то же Россотрудничество и имитировали нападение на российские банки. И полудохлый фейковый протест Саакашвили", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Зато никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства. Мало кто обсуждает ключевой для страны "план Расмуссена" и очередное публичное унижение Порошенко в Мюнхене, продолжает эксперт.

"Вот это и есть политтехнологии. Народ должен смотреть предназначенные для него шоу. А не обращать внимание на реальные процессы, не мешая их реализации…", — резюмирует Корнейчук.