наверх
20.02.201810:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Корнейчук: людьми манипулируют политтехнологи

    Тема:

    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (169)

    (обновлено: )424111
    Комментируя марши и погромы на выходных, политаналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что власть постаралась с информповодами, замыливая глаза украинцам. При этом никто не вспоминает, что 18 февраля в 2014-ом начались первые убийства на Майдане.
    Атака на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Воскресенье в Киеве выдалось "горячим". В годовщину Майдана сторонники Саакашвили вышли на очередной марш за отставку Порошенко. На вече они зачитали резолюцию, потребовав досрочных выборов президента и после них — переходной парламент и антикризисное правительство. Также заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия.

    Атака националистов на здание Россотрудничества в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Годовщина Майдана: вече за импичмент, "Смерть России" и погромы ОУН

    После марша "михомайдановцев" на свою ранее анонсированную акцию "Смерть России" вышли праворадикалы ОУН Коханивского, устроив погромы в зданиях "Альфа-банка", "Сбербанка" и "Россотрудничества". 

    Читайте также: На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что власть постаралась с информповодами на выходных. При этом никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства. 

    "Посмотрите, как власть постаралась с информповодами на выходных. И связанная с СБУ С 14 громила Россотрудничество. И "радикалы по вызову" из ОУН бросали камнями во все то же Россотрудничество и имитировали нападение на российские банки. И полудохлый фейковый протест Саакашвили", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.  

    Зато никто не вспоминает, что 18 февраля начались в 2014-м первые убийства. Мало кто обсуждает ключевой для страны "план Расмуссена" и очередное публичное унижение Порошенко в Мюнхене, продолжает эксперт. 

    "Вот это и есть политтехнологии. Народ должен смотреть предназначенные для него шоу. А не обращать внимание на реальные процессы, не мешая их реализации…", — резюмирует Корнейчук. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Корнейчука о погроме Россотрудничества
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром здания "Сбербанка" в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Павел Климкин. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Сергей Князев
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Александр Абраменко
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины