Любой глава НБУ лучше, чем никакого – Полховский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Эпопея с главой регулятора длится еще с мая, когда Валерия Гонтарева ушла в отставку. С тех пор на должность председателя Нацбанка сватали и Арсения Яценюка и главу Райфайзен банка Аваль Владимира Лавренчука. И вот накануне в БПП и "Народном Фронте" сообщили, что поддержат кандидатуру Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности главы НБУ.

Читайте также: Верховная Рада-2017. Украина — ничто, народ — сам по себе, Банковая — рулит

Но нового главу Нацбанка смогут назначить только после отчета и отставки предыдущего председателя. А Валерию Гонтареву официально в парламент пока не приглашали.

Насколько сильно Украина нуждается в новом главе НБУ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Радио Голос Столицы/Скриншот Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото

Яков Смолий насколько сильный кандидат на должность главы НБУ?

— Во-первых, лучше любой глава, чем его отсутствие. Поэтому политика НБУ, которая была на протяжении последних полугода, заключалась в реакции на те события, которые уже свершились, а не на выстраивании каких-то стратегических и тактических действий, для того чтобы выполнять базовую задачу НБУ — это стабильность денежной единицы Украины. Поэтому однозначно нужно приветствовать любую главу НБУ, это сто процентов. Потому что полгода без главы НБУ слишком дорого стоит для экономики Украины.

То есть, кого бы ни назначили, это позитивно отразится на экономике Украины?

— В этой ситуации, конечно. Потому что должен появиться человек, который, как минимум, имел в голове план действий, для того чтобы не допустить того безобразия, которое проходило последние полтора-два года в Украине с денежной единицей.

Что касается непосредственно кандидата, в двух словах. Это, по большому счету, опытный банкир, достаточно квалифицированный, показал себя на практике в коммерческом банке — он был председателем правления банка "Аваль", тем более, отвечал за интересные темы, связанные с ІТ-внедрением, как вы помните, "Аваль" был успешно продан, там докапитализация прошла и т.д. Поэтому опыт практической деятельности, понимание структуры банковского бизнеса и банковской системы Украины у него присутствует.

Вторая положительная позиция, конечно, это то, что он с 2014 года находится в структуре НБУ, в должности замглавы НБУ, поэтому ему не нужно долго входить в суть дела, изучать проблематику и после этого генерировать какие-то управленческие решения. То есть, очевидно, уже план действий какой-то у него существует. Это тоже положительно. Что касается известности личности, неизвестности личности, по большому счету, как говорят классики, деньги любят тишину. Поэтому здесь, по большому счету, не столько нужна его известность, неизвестность, сколько нужна его позиция. А позиция заключается в выполнении норм закона, где четко прописано, что глава НБУ — это независимая структура. Я не скажу, что это одна из ветвей власти, но по большому счету это достаточно самостоятельная по законодательству структура, которая отвечает исключительно за несколько позиций, одна из основных — это стабильность денежной единицы. То есть как он себя будет вести в этой ситуации, на каких условиях он соглашается идти на эту должность, к сожалению, мы не знаем, это беда нашего общества. Потому что подобные люди, которые в западном мире приходят на те или иные должности, достаточно открыто показывают свои программы, план действий для того, чтобы так или иначе успокоить или взбудоражить общество. У нас, к сожалению, общество закрыто, поэтому мы не знаем, на каких позициях, на каких условиях он согласился идти на эту должность. Единственное, что мы знаем, что он заявил на комитете, что если его ВРУ не утвердит, то он не останется в должности исполняющего обязанности.

Насколько назначение главы НБУ на сегодня необходимо для сотрудничества с МВФ?

— Безусловно нужно. Это одна из ключевых фигур, которая берет на себя обязательства по тем или иным действиям. Но нужно понимать, что мы не получаем деньги от МВФ не потому что у нас есть или нет глава НБУ, а то, что мы не выполняем ряд базовых обязательств, тех, которые мы сами сынициировали, взяли на себя эти обязательства и не выполнили.

Например, свободный рынок земли мы сами инициировали, ведь, по большому счету, свободный рынок земли для МВФ — не холодно, не жарко. Здесь стоит другая ситуация, что когда стоит вопрос о том, что "хорошо, мы вам деньги дадим, но за счет чего вы их вернете?". Была предложена некая схема, что за счет свободного рынка земли пройдет интенсивная активизация аграрного бизнеса, появятся дополнительные вливания, появятся дополнительные кредиты, дополнительные ресурсы и тем самым экономика оживет в этой части и появятся источники для погашения этих кредитов. Так как мы от этого отказались и не предложили взамен ничего нового, то естественно МВФ, как и любой кредитор, начал сомневаться, а стоит ли вкладывать сюда деньги. Поэтому в этой ситуации вопрос не в главе НБУ, а в политике правительства и парламента, который, как мы видим, сегодня не способствует тому, чтобы у нас было достаточно плодотворное сотрудничество с МВФ. Поэтому НБУ в этой ситуации, если ресурса с МВФ не будет, то конечно играет в некой степени такую ключевую фигуру. То есть захочет ли НБУ кредитовать правительство, тем самым включив печатный станок и тем самым раскрутив маховик инфляции, или займет более жесткую позицию, не будет кредитовать правительство под пустые обязательства и тем самым заставит правительство искать другие источники финансирования тех обязательств, которые они взяли на себя, в том числе в бюджете 2018 года. Мы знаем, что там очень много популистских решений, поэтому для них нужны источники финансирования.

Издание "Украинские новости" писало о том, что БПП и "Народный фронт" торгуются насчет Смолия. Мол, "Народный фронт" готов поддержать его кандидатуру, но при условии, если взамен получат двух своих заместителей НБУ. Насколько такой размен возможен?

— Честно говоря, здесь сложно судить. Конечно, Смолий не случайно попал в НБУ в 2014 году. Учитывая его длительную работу в банке "Аваль" и учитывая то, что на тот момент глава правительства тоже так или иначе опосредованно был выходцем с "Аваля", то, скорее всего, здесь какие-то старые связи сработали. Но это на уровне конспирологии. Теперь, что касается вашего вопроса. Да, заместитель главы НБУ назначается советом НБУ, который формируется тоже из трех частей: президентом, ВРУ и Кабмином. И в данной ситуации от большинства членов совета, кого они там представляют, их политики, будет формироваться этот кадровый потенциал.

Понимаете, в данной ситуации, конечно, НБУ и глава НБУ — это в какой-то степени политическая фигура. А вот заместитель — это исполнитель. И здесь, честно говоря, играть не хочется, здесь нужно брать профессионалов, опытных и вменяемых людей, а не того, кто ближе к телу, или того, кто лучше подтанцует. Это не та система. Поэтому, я думаю, что здесь должны войти в какой-то дурацкий раж. Кроме одного, что не хотелось бы, чтобы у нас было как в 2008 году, когда некоторые сотрудники НБУ активно участвовали в лоббировании тех или иных процессов по рефинансированию тех или иных банков. Последствие которого мы и сегодня еще видим.

Для назначения нового главы НБУ нужен сначала отчет старого. Будет ли отчет Гонтаревой?

— Никто не знает. Наверное, конечно, знает. Я скорее всего скажу, что, конечно, отчета Гонтаревой не будет. Я не думаю, что она захочет выступать. Тем более, что результат ее работы не совсем радужный и фантастический. В данной ситуации, я думаю, так как у нас частенько бывает, система переступит те или иные нормы и пойдет дальше, даже нарушив сами собой установленные правила. Поэтому, скорее всего, отчета не будет.

Ранее кандидат политических наук Андрей Дацюк заявлял, что новый глава НБУ, скорее всего, не будет самостоятельной политической фигурой.

А политолог Алексей Якубин в свою очередь отметил, что власти выгоднее исполняющий обязанности председателя НБУ, чем полноценный.