Когда будет назначен новый глава НБУ?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже в четверг, 21 декабря, президент может назвать своего кандидата на пост главы Национального банка Украины. По крайней мере, об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

По его словам, сейчас рассматривают имена председателя правления "Райффайзен банк Аваль" Владимира Лавренчука и Якова Смолия, который является исполняющим обязанности главы НБУ. Однако на чьей кандидатуре остановится президент, пока не известно.

Также Герасимов надеется, что в четверг также в парламенте состоится голосование по главе НБУ.

У кого больше шансов стать новым главой Нацбанка и получит ли НБУ нового руководителя уже через два дня, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відбудеться голосування за нового голову НБУ в четвер?

— Взагалі тема голови НБУ активізувалася останнім часом, деякою мірою це пов'язано з МВФ. І ми бачимо з цими різними коливаннями гривневого курсу. І тим паче, що Валерія Гонтарева вже 7 місяців знаходиться у відпустці. Якщо говорити, чи буде це питання розглядатися в четвер, я думаю, що така ймовірність є. Але тут є велике питання, чи побачимо ми саму Валерію Гонтареву в залі ВР для того, щоб перш, ніж почати процедуру обговорення нових кандидатур, вона могла б, наприклад, зробити звіт і мала б бути звільнена. Тому що ми маємо ще розуміти, що має ще відбутися офіційна процедура голосування за звільнення Валерії Гонтаревої. Але чи може це бути процедура без звіту, це велике питання. Тому що ми вже чули заяви в тому числі опозиційних сил, того ж Опозиційного блоку, що вони хочуть побачити звіт Валерії Гонтаревої в залі ВР. Це також заявляла "Батьківщина". І насправді, я думаю, що тут може виникнути питання, чи зможе Валерія Гонтарева прибути в зал ВР, чи ми побачимо спробу її звільнити в такій заочній формі без звіту голови НБУ. І потім спроба перейти до розгляду нових кандидатур. Але в такому разі насправді це може викликати, скажемо так, новий черговий під’ялинковий скандал у залі ВР.

Але без звіту її можуть звільнити?

— Без звіту, звісно, парламент у нас може проголосувати за будь що. Тобто ми це вже бачили. Так само, як у нас в цьому році Кабмін теж не робив звіту, але парламент при цьому прийняв новий бюджет, без звіту за попередній бюджет і діяльність Кабміну. Тобто такі речі, на жаль, в нас парламент часто закриває очі, ігнорує ці процедурні речі, хоча вони мали б бути. Знову-таки, так чи інакше, тут є велике питання, чи буде взагалі Валерія Гонтарева в залі ВР. Тому що формально вона б мала бути під час процедури свого звільнення. А я думаю, що від цього буде багато в чому залежати, чи зможе тоді ВР перейти в тому числі до питання призначення її наступника. Тому що, знову-таки, питання, знову-таки активізація останніми днями, ця ситуація з гривнею, вона для влади має достатньо негативний шлейф. І звісно, що це актуалізує питання потреби в більш дієвому керівництві НБУ.

Комусь вигідно, щоб НБУ далі лишався без керівника?

— Насправді ми маємо розуміти, чому так відбувається. І це, до речі, стосується не лише НБУ, а в нас є частина відомств, які до цього часу або є виконуючі обов'язки, і в Кабміні, і в інших урядових інституціях. Проблема тут полягала ширше, в тому, що президент і БПП, і НФ, по-перше, не могли домовитися по цілій низці кандидатур. Це стосується і кандидатур, наприклад, представників голови Виборчої комісії, Рахункової палати в самій ВР. Тобто не було домовленостей. І в тому числі відсутність домовленостей впливала і на те, що вигідніше було залишати виконуючого обов'язки, тому що виконуючий обов'язки насправді є набагато більш піддатний певному впливу ззовні. Наприклад, тій же Банковій деякою мірою вигідний виконуючи обов'язки голови НБУ, тому що така персона, з одного боку, банк є достатньо керованим, з іншого боку, певна відповідальність розмивається. Тому що відповідальність тут так чи інакше все рівно буле лежати на цьому виконуючому обов'язки, але при цьому він — виконуючий обов'язки.

Наскільки незалежними політичними фігурами можна назвати того ж Смолія чи Лавренчука?

— Насправді фігура Лавренчука вже почала обговорюватися ще з весни 2017 року, після того, як стало відомо, що Валерія Гонтарева написала заяву про відставку і потім взяла відпустку. Тобто ця фігура активно обговорювалася в тому сенсі, що він сприймався як людина, яка б мала тут виконати роль, бути комунікатором, з одного боку, для міжнародних фінансових інституцій, сприйматися банківським середовищем в Україні, але водночас бути достатньо лояльною до президента. Тому що так чи інакше ми розуміємо, що голова НБУ — це все-таки посада квоти президента, і я не думаю, що президент буде готовий зараз поступитися цими речами. Тобто хто б там не був, але це буде людина по квоті президента. Тобто це людина, яка буде достатньо близькою до президента. Смолій в цьому сенсі є більш керований, але мені здається, що зараз проти Смолія може грати також ситуація, пов'язана з тим, що, ми бачимо, міжнародні фінансові інституції поки що дещо призупинили подальшу програму співпраці з Україною.

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Хоча якщо ми згадаємо заяви того ж Смолія, то він говорив, що він підтримує ініціативи МВФ, і готовий далі співпрацювати з фінансовими інституціями, в тому числі по змінах в банківській системі, які були узгоджені з міжнародними фінансовими інституціями. Тобто, я думаю, що оце взагалі питання голови НБУ, знову-таки, виникло через, по-перше, цей суспільний резонанс, пов'язаний з гривнею. А по-друге, з тим, що міжнародні фінансові інституції все частіше ставлять перед Україною питання, чи, як ми можемо з вами співпрацювати, якщо у вас голова НБУ у відпустці, є виконуючий голови НБУ. А не слід забувати, що цей меморандум, наприклад, з тим же МВФ підписував президент, прем'єр і голова НБУ. Тобто без діючого голови НБУ складно говорити про якусь дієву дискусію по роботі з міжнародними фінансовими інституціями. Тобто фактор готовності влади підняти питання голови НБУ — це, скоріше, зовнішній фактор. Тобто влада думає, як в тому числі почати комунікувати з міжнародними фінансовими інституціями. Тому що, в принципі, владу все влаштовує. Виконуючий обов'язки, знову-таки, є більш залежним і з точки зору влади — більш контрольованим.

Взагалі якісь ще кадрові питання можуть сплисти до кінця року? Чи варто це розглядати в рамках парламенту, який буде працювати останній тиждень?

— Тут знову-таки є багато питань, чи зможе парламент наразі навіть нашкребти голоси щодо голови НБУ. Я вже не кажу про інші посади. Тому що до цього активно обговорювалася тема, що БПП і НФ хотіли взагалі зробити один день призначень, якимось пакетом, швидко закрити, наприклад, ту ж Рахункову палату, закрити питання Виборчої комісії, закрити питання в.о. міністрів. Але до цього часу ми бачимо, що так домовленості і не було тут досягнуто. Тому знову-таки, враховуючи те, що бюджет вже прийнятий, і ми бачимо, що відвідуваність у ВР достатньо відносна, я все ж таки думаю, що, можливо, буде підняте питання голови НБУ, але щодо інших питань, наприклад, тієї ж Виборчої комісії, я думаю, що навряд чи парламент дійде в своїй роботі. Тобто парламент вже, скоріше, налаштований на свята. І добре, якщо вдасться справді хоча б підняти оце питання з головою НБУ.

Напомним, Рада проголосует за любого кандидата на пост главы НБУ от президента, но кандидатур, удовлетворяющих все требования Петра Порошенко, пока нет, подчеркнул экономист Игорь Полховский.