Василий Горбаль: поговорим о кандидатурах на пост главы НБУ

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко рассматривает две кандидатуры на должность главы Национального банка. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, глава государства должен внести кандидатуру на эту должность в парламент до конца сентября.

Участники банковского рынка прогнозируют, что место главы НБУ Валерии Гонтаревой может занять нынешний глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук. Также говорят о кандидатуре председателя совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека. Есть предположение, что главным банкиром страны может стать и Яков Смолий, первый заместитель председателя НБУ.

Кто может стать преемником Валерии Гонтаревой, и будет ли этот человек политически независимым, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам відомо, на якій кандидатурі з двох банкірів зупинив свій вибір президент?

— Ми з вами фактично з травня перебираємо різні кандидатури. Таких кандидатур називалось близько десятка. Навіть спливали кандидатури Арсенія Яценюка, Сергія Тігіпко. Єдине, я казав, що в даному випадку не витримуються ці критерії, що визначені стосовно політичної незаангажованості. Ми розуміємо, що лідер партії навряд чи може бути призначений головою правління НБУ. Тому вибір має йти виключно з тих людей, які не є діючими політиками і останні пару років точно ними не були. В ЗМІ називались всі ті прізвища, що ви сказали. Єдине, що до них доєдналось і прізвище виконувача обов'язків Якова Смолія, якого ще в травні, можливо, не називали кандидатом, але зараз достатньо з високою вірогідністю може розглядались і його прізвище. Тому я не здивуюсь, якщо прізвищ насправді на столі у президента значно більше.

Також можна спрогнозувати, що розгляд кадрових питань буде більш широким, тобто це і ті питання, що є у Кабміну, зокрема, у нас є декілька в.о. міністрів. Наскільки я розумію, у нас позиція по Фонду держмайна, тобто всі ці голосування можуть політично зміцнити коаліцію чи більшість у ВР. Тому голосування, звичайно, не пакетом, але десь плюс-мінус синхронно можуть відбуватись. В даному випадку важлива не стільки кандидатура нового голови НБУ, як програма дій бачення ним чи нею тих викликів, які стоять зараз перед українською банківською системою. А це, на мій погляд, передусім, висока питома вага високих непрацюючих активів в українській банківській системі на сьогоднішній день, тобто по показникам на 1 липня це близько 56% непрацюючих активів, це повернення довіри до української банківської системи, це відновлення кредитування. А далі вже можна вже спеціалізовані питання розбирати, як питання ПриватБанку, взаємодію з акціонерами, все решта. Це вже такі додаткові питання, менш стратегічні.

Цю персону погоджують з МВФ?

— Якщо взяти по аналогії з минулим разом, то погоджували, і переконаний, що потужні консультації з місією також відбудуться. Також буде представлено, можливо, навіть декілька кандидатур з точки зору ознайомлення. Зрозуміло, що законом чітко прописані критерії, тобто це і 10 років стажу, репутація, критерії аполітичності, тобто неналежність до політичних партій. Всі ці критерії описані в законі, тому достатньо легко визначатись, чи відповідає кандидат цим критеріям. Єдине, що зрозуміло, що зараз ситуація в ВР інша, ніж при призначенні Гонтаревої, коли фактично голосували не стільки за її кандидатуру, скільки як на підтримку президента. Зараз, напевно, майбутньому кандидату доведеться дещо і самому, я б сказав, потрудитись з точки зору представлення свого бачення викликів перед українською банківською системою.

У ЗМІ і раніше з'являлася інформація, що очолити НБУ має великі шанси Володимир Лавренчук. Чому саме він?

— Тому що його назвала пані Гонтарева. Власне, тут відповідь проста. Сама пані Гонтарева назвала кандидатуру пана Лавренчука, можливо, цим і зробивши йому певну ведмежу послугу з огляду на те, що, можливо, не всі нардепи будуть готові розглядати його як рекомендацію пані Гонтаревої. Але це було в травні. Дивимось, яким буде парламент у вересні, як будуть проходити консультації, знову ж, інші кадрові питання, які можуть розглядатись стосовно урядових позицій, можуть укріпити чи коаліцію, чи більшість.

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Серед претендентів на посаду голови НБУ називають також Романа Шпека, Анатолія Гулея, Станіслава Аржевітіна, Богдана Данилишина та Якова Смолія. Хто з них має перспективи?

— Немає жодної не шанованої кандидатури. Буде багато залежати від того, наскільки викликає довіру і в залі, і далі інформаційно цей кандидат, тому що ми розуміємо, що одним із викликів є повернення довіри до української банківської системи, зокрема, і тут перші кроки голови також будуть багато чого значити. Тим більше, у пані Гонтаревої були певні прогалини, скажімо м'яко, в інформаційній політиці і комунікаціях як з парламентом, так і з експертами багатьма. Я переконаний, що до розгляду безпосередньо в сесійній залі будуть зустрічі з фракціями і, можливо, навіть при цьому хист майбутнього кандидата і проявиться.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы заявлял, что если произойдет денационализация "ПриватБанка", интересы государства, которое докапитализировало "Приват", не будут защищены.

Напомним, адвокат Егор Штокалов заявил в эфире "ГС", что если в судебном порядке будет отменена национализация "ПриватБанка", возникнет вопрос о возврате 117 миллиардов гривен докапитализации государству.